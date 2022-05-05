Prenetics首季收入9200萬美元 創新高

錄60萬美元營運虧損

Prenetics已在東南亞和歐洲的遠程醫療和個性化護理領域，識別潛在收購目標。行政總裁兼創辦人楊聖武表示，已和該等潛在項目的公司展開深入討論，相信將帶來額外收入和新技術。集團預期，與新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下美國上市的Artisan Acquisition Corp.合併，預料於5月18日在納斯達克正式上市。同時其擁有現金及應收款分別達3420萬及5920萬美元。Prenetics至今在全球進行超過2200萬次新型冠狀病毒實驗室及在家快速測試。公司更將於上半年推出一系列新產品，包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統Circle Snapshot。