美證交會查去年IPO 滴滴盤前跌逾4％

美上市不足1年累跌逾八成

滴滴出行表示，SEC集中於其上市過程，有關符合中國監管規定的事項。集團稱，將配合SEC的調查，惟目前未能估計調查所須的時間及結果。滴滴去年以招股價14美元上市，上市當日曾高見18.01美元，自中國監管機構啟動網絡安全審查後，股價持續下跌，至周三收市價為2.01美元，上市至今累跌超過八成。滴滴出行去年6月30日在美國上市，上市僅數日便被中國監管機構實施網絡安全審查，隨後其網絡叫車應用程式更被網信辦要求下架，指集團「嚴重違法違規」蒐集使用個人訊息。直至去年12月初，集團宣布將從美國退市，公司股東將於本月23日股東大會表決有關議案。

轉戰港股傳未滿足要求暫停

為解決退市問題，集團早前傳出擬轉戰香港，計劃在今年中以介紹形式來港上市，不過有傳同樣因未能滿足中國監管機構對其處理敏感用戶數據的系統進行整改的要求，而暫停籌備有關上市計劃。此外，集團2月中曾傳出大規模裁員，遍及各個部門，佔整體員工數目約兩成。