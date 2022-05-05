港全年經濟預測 大和摩通降至收縮0.5%

政府在2月預測全年經濟增長2%至3.5%，財政司長陳茂波表示，正在覆檢經濟預測，會於月中公布。他又表示，隨着防疫措施逐步放寬，本地需求穩定增長，若疫情穩定，維持動態清零，復蘇勢頭可持續，惟經濟仍會受外圍因素影響。

陳茂波稱覆檢預測月中公布

大和指出，相對新加坡、韓國和台灣等鄰近經濟體同受外部需求削弱影響，香港首季增長較為疲弱，該行認為主要原因是清零防疫政策，內地多個省份和城市持續封城，因此認為本港清零政策短期內不會有變，預料至少維持至今年10月中共舉行二十大以後。大和指去年第四季香港經濟按季持平，今年首季按季跌2.9%，或多或少進入了技術性收縮，因應多方面經濟情况迅速惡化，因此將香港今年經濟預期削至收縮0.5%。

摩通表示，經濟收縮主要受累於私人消費開支按年跌5.4%，4月派發的消費券有助提振第二季經濟，將按季增長預測由5.2%上調6.2%，不過美國聯儲局快速收緊貨幣政策，加上地緣政治削弱外部需求，部分抵消了財政政策的刺激作用。

星展將香港全年經濟增長預測，由2.4%降至1.7%。星展香港經濟師謝家曦表示，首季經濟主要受消費拖累，隨着本港放寬防疫措施和派發消費券，經濟已逐步好轉，人群流動數據反映，消費活動在上月已有所回升，不過禁止堂食措施在4月大部分時間生效，雖然第二季經濟將按季改善，但按年仍會倒退。

匯豐料最壞時間已過

匯豐則發表報告，認為最壞時間已經過去，政府今年財政刺激措施較預期強勁，有助在年內支持私人消費，每人1萬元消費券的總額，已等於去年零售總額的20%，不過該行警告，本港復蘇仍有全球增長放緩、商品價格急升等不明朗因素影響。