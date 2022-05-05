摩通淡馬錫轉軚 看好中國股市 早前一致唱淡 今稱科技監管變清晰

明報記者 葉翠

摩通昨日發表報告，指因應中央政治局會議強調保持經濟增長目標、對互聯網行業監管有更確定的指引，加上據報中美在現場審計協商上有進展，預計消息對港股的反彈可望延續至6月，並相信互聯網監管年內會正常化。摩通又列出多隻電動車、內房及內需股，認為是目前可增持的行業領先者，因此該行予以「超配」的評級，當中包括李寧（2331）、比亞迪（1211）、蒙牛（2319）、碧桂園服務（6098）等。

摩通籲重新關注7科企

至於不足兩個月前才被摩通「點名」狠削評級的科技股，摩通昨日把其中7家列入名單，認為當市場風險胃納上升時可加以關注，包括騰訊控股（0700）、美團（3690）等，但它們目前仍被摩通列為「低配」，目標價亦未見有改變。

摩通在3月中指中國互聯網股在6至12個月內「不可投資」，一次過將28家科網股評級調低或給予中性及低配評級，當中阿里及京東的目標價被劈六成以上，拼多多（美：PDD）目標價下調幅度近八成。但不到兩個月，該行已改變立場，並直言中央政治局會議表明發展健康平台經濟，若能落實執行，預料可能幫助互聯網平台公司的股本回報率回穩。

淡馬錫料下半年經濟反彈

另一方面，淡馬錫首席投資官Rohit Sipahimalani接受彭博訪問時表示，現時中國經濟正處於低谷，隨着政府刺激經濟，預料其經濟將在下半年反彈。他續稱，不少中資科技企業均因為過去的監管風暴而受到重創，不過相信在當局公布平台經濟「實施常態化監管」後，未來數月會對相關政策有更清晰的理解，部分企業變得具投資價值。

淡馬錫去年沽清多隻科技股

此前淡馬錫曾指關注當局對「壟斷」的定義，以及對企業實施的限制，認為中國科企的運作框架、監管規則等會面臨改變，或有待科網板塊的監管行動明朗化後，再作進一步資金部署。淡馬錫去年第三季以來先後沽清百度ADR（美︰BIDU）、騰訊音樂（美︰TME）、好未來（美：TAL），減持阿里巴巴ADR（美︰BABA）等。