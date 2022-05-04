瑞士盈豐資管趙國江：美股債次季表現勝歐洲

瑞士盈豐資管投資管理副總監趙國江表示，今年第一季美國債市表現是過去40年以來最差，主因是市場憂慮通脹升溫及息口上升，以及今年2月烏克蘭及俄羅斯爆發衝突，以致歐洲石油及能源供應不穩，推升通脹，都令美國債市表現疲弱。再仔細比較，會發現投資級別債券在今年第一季下跌12%，跌幅高於美國國債。然而，高收益債券及第一類資本跌幅相對較小，主因是高息債與經濟活動有關，即使市場充斥着不明朗因素，但整體預期今年經濟依然向上。而第一類資本與美國房地產市場關聯性較大，目前而言，美國房地產市場仍熾熱，相信表現會跑贏其他債券類別。

他續稱，過去每逢股市下跌，債市都會有好表現，然而今年第一季環球股市普遍錄得雙位數字跌幅，而債市亦錄得6%跌幅，可說是股債雙輸。展望第二季，市場仍充斥許多挑戰，包括有烏克蘭危機。目前烏克蘭及俄羅斯處於拉鋸局面，預期戰爭有可能維持至少6個月或以上，俄羅斯未能完全侵佔烏克蘭，但獲得小量領土。此外，西方國家對俄羅斯制裁仍會持續，俄羅斯主權及企業會出現違約，俄羅斯經濟衰退機率高達75%。

歐洲衰退機率高達35%

在以上基本局勢下，將會影響環球能源價格，西方國家在俄羅斯以外國家購入能源，將會進一步推升能源價格及國內通脹，最受影響將會是歐洲，衰退機率高達35%。此情况將會令全球通脹額外上升2.5%，美國通脹會額外上升1.5%。

投資部署方面，環球股市走勢迥異，整體可能出現10%至15%跌幅，預計歐洲股市將繼續爭持，美國和作為大宗商品淨出口國的新興市場表現更好，而大宗商品淨進口國則落後。板塊方面，國防股、醫療保健、工業和科技股將表現良好；高油價亦有助加速再生能源發展。但投資者要小心歐洲股票、價值型股票及非必須消費品行業。

料國防醫療保健股表現較佳

另外央行貨幣政策亦是投資市場其中一個重點，事實上，非核心通脹（能源及食品）、核心通脹（供應面及住房）在去年4月才急劇上升。雖然今年3月，美國通脹率按年升8.5%，但趙國江預期，在高基數效應下未來兩個月通脹率不會急劇飈升。除此之外，過去數月全球供應鏈壓力已逐步回落，長期通脹未見有急劇上升趨勢。當通脹不如預期上升，加息幅度可能較市場預期低，此情况下，投資級別債券及長年期國債有望反彈。

今年投資中國較艱難

瑞士盈豐資管中國基金經理李思卉表示，今年投資中國市場會較為艱難，去年中國經歷房地產危機、對多個行業包括互聯網及教育行業實施監管，今年中國內地堅持動態清零政策，都會影響房地產產業鏈、服務性消費包括互聯網及教育相關行業都會受到負面影響。

在相互作用下會影響整體投資市場，因此市場仍多變及充斥風險。若要令股市回升，需要等待疫情消散，中國內地再度復工復產、中美關係有改善，以及中國高官全力「托底」和有效穩定市場政策出台。對於今年中國股市走勢，她認為倘若外圍股市因為不確定因素持續轉差，中港股市有可能跌幅收窄，變相跑贏其他主要市場。

對於近期人民幣持續下跌，趙國江表示主要是美元強勢造成，至於美元強主要有兩個原因，第一，過去數月市場對聯儲局加息預期急劇升溫，亦憂慮會加息速度會過急，並推升美匯指數。第二，美國與日本貨幣政策分歧差異大，日本央行上周表明將會維持負0.1厘短期利率，以致更多資金流入美元，繼而進一步推升美元走勢。事實上，較早時內地出口強勁，以致人民幣之前曾上升不少，然而近期內地供應鏈出現問題，預期出口將會減少。除此之外，中國內地即將實施寬鬆貨幣政策以及信用擴張，都引致人民幣有下行壓力。

黃清瑤 明報記者

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