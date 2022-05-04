國際律師行重返中環 租置地約克大廈2.5萬呎

White & Case香港辦事處管理合伙人文宇軒表示，很高興重返置地公司中環物業組合，為團隊有不斷擴展的機會及業務提供更大發展空間，期望為客戶提供更佳的服務。選擇重返約克大廈，因物業坐落於核心商業地段，匯聚企業與商界領袖，為員工與客戶提供了業務發展機會。

置地公司商廈業務部董事及主管安德燊（Neil Anderson）表示，很高興White & Case重返置地中環物業組合，White & Case與置地是長期合作關係，印證集團物業的質素及在服務法律界租戶的領先地位，並相信中環物業組合匯聚眾多國際知名的銀行、金融、法律及專業服務機構，有助促進企業租戶的業務拓展，並有利於企業招攬及留住人才。

置地中環租戶律師樓佔31%

置地資料顯示，截至去年底，律師事務所租戶在置地公司中環物業組合整體租戶基礎中佔比已增至31%，租用面積逾126萬方呎，現時中環、金鐘及上環一帶，有近75%的大型律師事務所均為置地公司中環物業組合的租戶。