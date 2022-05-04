鄧成波家族再放售30物業

叫價共逾70億 蔚盈軒全幢減價一成

據代理消息，該家族部分物業售價略有調整，如九龍城蔚盈軒全幢，去年放售價約20億元，近日減價至約18億元，減幅一成。若以總樓面66,428方呎計，呎價約2.7萬元水平。據悉物業每月租金收入約200萬元，若以最新叫價出售，買家可獲租金回報約1.3厘。

另觀塘開源道50號利寶時中心地下1及2號舖，面積約2076方呎，放售價亦由去年1.2億元下調15%至最新的1.02億元，呎價約4.91萬元。事實上，自鄧成波離世後，該家族接連出售所持物業，如上月就以1150萬元售出尖沙嘴北京道永樂大樓地下1A號舖，該家族早於2008年以1000萬元購入，持貨14年，帳面僅獲利150萬元或15%。

佳明相關人士7400萬購宏創方兩層連車位

另外，近日市場有不少投資者入市工商物業，資料顯示，大角嘴必發道128號新式工廈宏創方地下停車場連1樓及2樓全層，上月初以7400萬元售出，買家以恩柏投資有限公司（YAN PAK INVESTMENTS LIMITED），董事包括劉志華、劉凱恩等，其中劉志華為佳明（1271） 執行董事及行政總裁，而恩柏投資註冊地址同為佳明位於尖沙嘴漆咸道南39號鐵路大廈總部。上述物業包括11個私家車位、5個輕型貨車位及兩個電單車位，另1樓及2樓建築面積共約10,627方呎，連1468方呎平台，呎價約6963元。

不過，亦有投資者趁機沽貨，資料顯示，西環卑路乍街139號金堂大廈地下A舖，面積約700方呎，連約400方呎閣樓，總面積約1100方呎，上月以3700萬元售出，呎價約3.36萬元。原業主為環亞拍賣董事總經理區蘊聰等人，2018年透過買殼形式購入，當時有傳購入價約3300萬元，持貨約4年，帳面獲利約400萬元或12%。