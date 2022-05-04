Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年5月4日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
港首季經濟收縮4%遜預期 消費投資出口齊跌 分析料次季續受壓
1/4中小企稱銀行收緊貸款 比例急增
港息調升速度 金管局料比上輪快
外匯基金上季蝕550億 兩年首見紅
為被剔SWIFT做預案
不受封城影響 比亞迪上月銷售升1.34倍
澳博首季虧損擴 手頭現金不足18億 瑞信：已獲澳娛承諾提供50億備用信貸
麥格理料澳門全年賭收較疫前挫64%
紅杉資本再沽美團 1個月套現逾120億
內房銷售急挫 銀河聯昌：或更多放寬措施出台
Apple Car傳鴻海組裝 售價78萬起
惠譽下調今年中國GDP預測至4.3%
美長債息升穿3厘 逾3年高 儲局本周勢加息半厘兼縮表
澳洲意外加息0.25厘 澳元抽升逾1%
輝瑞受惠新冠藥 首季賺608億升61%
張兆聰：入境限制放寬 國泰小注博
技術取勝：龍湖40元關為分水嶺
匯豐保險健康獎賞 客戶最多賺2000元
銀行專業會士擴報讀資格吸新血
劉思明：財務風險降 碧桂園服務追落後
周顯：非美元貨幣全跌 盧布獨升
湯文亮：「陰陽街」怎形成？
盧楚仁：英鎊大跌危機湧現
東鐵過海通車前 啟德居屋先破頂 啟朗苑未補價實呎撲1.5萬 貴絕九龍同類
HENLEY II海景3房 實呎近3.9萬創新高
鄧成波家族再放售30物業
國際律師行重返中環 租置地約克大廈2.5萬呎
華懋豪景花園臨海貨倉地 申增建一成單位
KOKO HILLS享東九都會維港景
第三期涉836伙 擬第三季出擊
瑞士盈豐資管趙國江：美股債次季表現勝歐洲
周顯：非美元貨幣全跌 盧布獨升
【明報專訊】現時美元是絕對強勢，幾乎所有的貨幣相對美元都在下跌，只有一隻貨幣是例外……究竟是什麼，大家一定猜不到。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
上 / 下一篇新聞
港首季經濟收縮4%遜預期 消費投資出口齊跌 分析料次季續受壓
1/4中小企稱銀行收緊貸款 比例急增
港息調升速度 金管局料比上輪快
外匯基金上季蝕550億 兩年首見紅
為被剔SWIFT做預案
不受封城影響 比亞迪上月銷售升1.34倍
澳博首季虧損擴 手頭現金不足18億 瑞信：已獲澳娛承諾提供50億備用信貸
麥格理料澳門全年賭收較疫前挫64%
紅杉資本再沽美團 1個月套現逾120億
內房銷售急挫 銀河聯昌：或更多放寬措施出台
Apple Car傳鴻海組裝 售價78萬起
惠譽下調今年中國GDP預測至4.3%
美長債息升穿3厘 逾3年高 儲局本周勢加息半厘兼縮表
澳洲意外加息0.25厘 澳元抽升逾1%
輝瑞受惠新冠藥 首季賺608億升61%
張兆聰：入境限制放寬 國泰小注博
技術取勝：龍湖40元關為分水嶺
匯豐保險健康獎賞 客戶最多賺2000元
銀行專業會士擴報讀資格吸新血
劉思明：財務風險降 碧桂園服務追落後
周顯：非美元貨幣全跌 盧布獨升
湯文亮：「陰陽街」怎形成？
盧楚仁：英鎊大跌危機湧現
東鐵過海通車前 啟德居屋先破頂 啟朗苑未補價實呎撲1.5萬 貴絕九龍同類
HENLEY II海景3房 實呎近3.9萬創新高
鄧成波家族再放售30物業
國際律師行重返中環 租置地約克大廈2.5萬呎
華懋豪景花園臨海貨倉地 申增建一成單位
KOKO HILLS享東九都會維港景
第三期涉836伙 擬第三季出擊
瑞士盈豐資管趙國江：美股債次季表現勝歐洲
港首季經濟收縮4%遜預期 消費投資出口齊跌 分析料次季續受壓
1/4中小企稱銀行收緊貸款 比例急增
港息調升速度 金管局料比上輪快
外匯基金上季蝕550億 兩年首見紅
為被剔SWIFT做預案
不受封城影響 比亞迪上月銷售升1.34倍
澳博首季虧損擴 手頭現金不足18億 瑞信：已獲澳娛承諾提供50億備用信貸
麥格理料澳門全年賭收較疫前挫64%
紅杉資本再沽美團 1個月套現逾120億
內房銷售急挫 銀河聯昌：或更多放寬措施出台
Apple Car傳鴻海組裝 售價78萬起
惠譽下調今年中國GDP預測至4.3%
美長債息升穿3厘 逾3年高 儲局本周勢加息半厘兼縮表
澳洲意外加息0.25厘 澳元抽升逾1%
輝瑞受惠新冠藥 首季賺608億升61%
張兆聰：入境限制放寬 國泰小注博
技術取勝：龍湖40元關為分水嶺
匯豐保險健康獎賞 客戶最多賺2000元
銀行專業會士擴報讀資格吸新血
劉思明：財務風險降 碧桂園服務追落後
湯文亮：「陰陽街」怎形成？
盧楚仁：英鎊大跌危機湧現
東鐵過海通車前 啟德居屋先破頂 啟朗苑未補價實呎撲1.5萬 貴絕九龍同類
HENLEY II海景3房 實呎近3.9萬創新高
鄧成波家族再放售30物業
國際律師行重返中環 租置地約克大廈2.5萬呎
華懋豪景花園臨海貨倉地 申增建一成單位
KOKO HILLS享東九都會維港景
第三期涉836伙 擬第三季出擊
瑞士盈豐資管趙國江：美股債次季表現勝歐洲
prev
next