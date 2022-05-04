內房銷售急挫 銀河聯昌：或更多放寬措施出台

內房股4月銷售平均跌六成

銀河聯昌指出，內地多個城市在3月中起陸續封城，令內房股4月份銷售平均下跌達六成，是內地有史以來最差，惟由於市場對封城等因素已有心理準備，因此並非意料之外的事。該行更指，這些難看的數據將令監管方出台更多進取的措施去支持板塊，特別是中央政府已強調要減低房地產行業的相關風險，維持市場活動穩定的重要性。

料5月22日解除封城 銷售或反彈

該行指出，在中央政治局會議後，預期短期將出現兩種趨勢。第一是已公布的支持政策將加快實施，其次是更多地方城市在不違背中央政府「房住不炒」原則下出台更多放寬「新招」。總而言之，基於政策助力及估值吸引下，該行維持內房行業的增持評級。 該行又提到，內地疫情似乎已得到控制，估計城市或可能在5月22日解封，意味內房銷售或自此強勁反彈。

大發地產4月合約銷售跌94.4%

此外，多家小型內房公布4月銷售，大發地產（6111）期內合約銷售額為3.02億元（人民幣．下同），按年下跌94.4%，今年首4個月合約銷售額為29.1億元，較去年首4個月的162.05億元按年跌82%。

景瑞（1862）4月份合約銷售額約9.05億元，按年跌77.4%，首4個月的合約銷售額為31.36億元，按年跌74.7%。