經濟

不受封城影響 比亞迪上月銷售升1.34倍

【明報專訊】內地封城嚴重影響車企供應鏈，早前蔚來（9866）等三大電動車品牌公布上月銷售均急降，但比亞迪（1211）昨日公布的數字則未受太大影響。比亞迪昨日表示，4月份新能源汽車產能為107,478輛，按年大幅上升1.36倍，按月亦微升0.8%；新能源車銷量為106,042輛，按年增長1.34倍，按月亦升1.1%。

比亞迪自3月起停止燃油汽車的整車生產，因此4月份的數據只有新能源汽車，燃油汽車的產銷量均為零。而總計今年首4個月，比亞迪累計生產399,643輛汽車，按年增1.6倍；累計銷售397,420輛汽車，按年增長1.67倍。比亞迪昨日公布4月數據前，股價微跌0.4%，收報234.8元。

上汽今年目標銷量增10%

彭博引述上汽集團表示，目標今年汽車銷量成長10%，報道指這家國有汽車製造商正在竭力克服上海防疫封控措施所引發的供應鏈困難。

上汽集團為獨立品牌和電動汽車設定了更雄心勃勃的成長目標，獨立品牌銷量力爭成長20%，電動汽車銷量力爭成長50%。上汽集團與福士汽車和通用汽車設有合資公司。

隨着上海開始逐步放鬆防疫封控措施，上汽集團與特斯拉（Tesla）等公司一起成為首批復工復產的製造商。上汽集團旗下工廠採用閉環系統，員工在工廠工作和生活，並定期檢測新冠病毒。

為了克服供應短缺，上汽集團表示正在密切跟蹤供應商的產能和庫存及恢復運營的進展。與此同時，上汽集團也在擴大供應網絡，以確保能及時採購到生產所需的商品，並抵消原物料成本上升。該公司預計困擾汽車製造商的晶片短缺問題將在今年下半年逐步緩解。

相關字詞﹕供應鏈 封城 上汽集團 比亞迪

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