外匯基金上季蝕550億 兩年首見紅

虧損金額計 歷來第三差

第一季外匯基金的香港股票部分虧損94億元，按年轉盈為虧，亦較去年第四季的72億元虧損有所擴大；其他股票部分虧損246億元，按年及按季均轉盈為虧；債券部分虧損347億元，虧損按年倍增。而非港元資產外匯估值上調137億元，去年同期為上調12億元，金管局副總裁李達志稱，強美元其實有所影響，不過外匯基金有作對冲，所以首季外匯估值方面仍有正數。其他投資方面，尚未有首季的統計。

外匯基金上一次虧損為2020年首季，當季虧損達1120億元。此前要數到2018年第四季及2016年第四季，但虧損金額均不及今年首季。至於上一次警告遭受「三重打擊」的2015年第三季，外匯基金虧損638億元。以金額計算，今年首季表現是歷來第三差，但以百分比計算則不是；李達志表示，以外匯基金約5萬億元的資產規模計算，首季損失幅度約佔1%，較市面上許多基金低。

110億支付財政儲備 比去年多

儘管外匯基金錄得虧損，但首季支付予財政儲備的款項仍有110億元，支付予政府基金及法定組織的款項為53億元，均較去年同期多。

李達志表示，首季市况非常波動，不同主要市場的債券價格都下跌。股票方面，首季港股及MSCI全球指數均跌約6%。他強調，市况有上落，勿以單季的成績作定論，外匯基金的長期目標仍是保本增值，「市况上升時未必賺得最多，但市場下跌時外匯基金有較佳的防守力」。

近數月外匯基金做了不少防守工作，包括調高債券上浮息的佔比，目前大部分的債券仍是定息，但希望有更多彈性調動，減低利息上升的影響。對於美元走強，余偉文表示，截至2020年底，外匯基金的非美元資產約佔10%，2021年底的情况大致相若，但非美元資產略為增加。他表示，預期美國加息步伐將加快，加息的幅度亦將加大，因此會密切留意美國通脹及失業率等經濟數據。未來市况要看環球通脹、美國加息及縮表的速度對金融市場影響，至於俄烏局勢則更難預測，外匯基金唯有一邊監察，一邊做好準備。