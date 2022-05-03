明報記者 龍彩霞

綠色債券2022與即將推出的新一批通脹掛鈎債券（iBond）相比，哪個回報更吸引？富途表示，首兩日綠債認購反應較去年iBond同期更為熱烈，截至4月29日下午6時，通過富途平台認購的人數達3.2萬，認購金額逾15.8億元，平均認購5手，有客戶最高認購300手。

回報與通脹掛鈎 適合「佛系」投資者

富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，儘管全球主要經濟體步入加息周期，與通脹掛鈎的綠債是近乎零風險的投資產品，對「佛系」投資者，或有需要分散投資的人來說仍然具有吸引力，建議投資者可善用低息甚至零息孖展認購，全家出動，退休者由於投資應以低風險產品為主，故不妨認購。

東驥董事總經理龐寶林表示，退休人士的投資回報最好跟上通脹，而綠債有機會賺頭蝕尾，因預期美國加息步伐加快，下年料已加至3厘水平。他認為，成功認購可以趁首日高開沽出，而可以等iBond推出再換馬，因為高通脹情况或會持續2至3年時間。

龐寶林：首日高開可沽 待換馬新iBond

當然，他亦指出投資綠色債券，可以將資金用於特定的環境項目，以帶來正面影響。與一般的債券相比，綠色債券沒有太大分別，同樣涉及發行年期、票息率和償債次序等，可以說目前綠色債券與一般債券在定價或流動性方面並無顯著差別。綠色零售債券的年期為3年，每半年派息一次，息率與本港通脹掛鈎（浮息），保證息率2.5厘（定息），並會於聯交所上市和買賣。

另類穩陣投資 可留意ESG基金

綠色及可持續金融已經不再限於小眾，市場上有愈來愈多相關的金融產品，可讓散戶參與。有興趣的朋友可以瀏覽證監會網站的環境、社會及管治（ESG）基金列表，尋找獲得證監會認可的ESG基金。

至於風險方面，投資綠色債券與投資在一般債券也大致相同，風險在於債券發行人的潛在違約機率，與發債所得支持的項目沒有直接關係。以信貸質素而言，綠色債券更是相當優質的選擇。以市場常用的美銀美林綠色債券指數基準而言，有高達21%的債券權重屬於AAA的最高評級，另有26%屬AA級，27%屬A級。一般而言，債券的信貸評級愈高，其潛在的違約風險及波幅也相對低。

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[退休綢繆]