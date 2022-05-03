映灣園成交增 呎價穩守1.2萬

明報記者 容婌維

二手市場交投自爆發第五波疫情後持續回軟，映灣園今年初更屢錄實呎低於1萬元的成交，中原地產高級分區營業經理吳家威表示，近期第五波疫情回穩後，映灣園交投轉旺，因不少平價盤已被市場消化，做價已較今年初低位回升約5%。

吳續稱，映灣園新近有單位放盤即日沽出，位於11座高層H室，實用928方呎、採3房1套連儲物室間隔，望內園及部分海景，業主開價1130萬元放盤，即日獲同區外籍租客洽購，議價後微減10萬元或約0.9%，以1120萬元易手、實呎12069元；原業主2005年1月以405.3萬元一手買入，持貨17年，帳面獲利714.7萬元或近1.8倍。

此外，近日不少老牌屋苑的單位，以破頂價成交。中原地產區域營業經理蘇浩德稱，北角半山寶馬山花園7座低層A室，實用面積847方呎、3房1套間隔附露台、望海景，以2180萬元易手、實呎25738元，創屋苑二手成交價新高；原業主2009年以1100萬元買入，持貨約13年，帳面獲利1080萬元或近一倍。

寶馬山花園3房售2180萬 屋苑二手新高價

元朗老牌洋房錦綉花園，兩幢已經被打通的「孖屋」新近易手，更以屋苑破頂價成交；兩洋房為錦綉花園I段相連雙號屋，實用合共1696方呎、另連1856方呎花園及車位。中原地產副分區營業經理羅偉蓮表示，上述洋房採6房4廁間隔，原業主早於兩年前以2300萬元放盤，至近日「零議價」沽出、實呎13561元，成交價創屋苑新高；原業主早於1977年以24.4萬元一手購入上述兩座洋房，持貨約45年，帳面獲利2275.6萬元或93倍。

不過，市場仍錄零星蝕讓個案。富誠地產客戶主任李志浩表示，鑽石山居屋宏景花園第5座中層B室，實用574方呎3房戶，近日未補價以566萬元售出、實呎9860元，較市價低約6%；原業主2018年8月586萬元未補價購入，持貨近4年，帳面已蝕20萬元或約3.4%，

若連使費計，料上述原業主或需實蝕逾49萬元或逾8%。李志浩續稱，屋苑從未出現未補價單位蝕讓個案，原業主因移民，去年12月起叫價645萬元放盤，惟遇上新居屋登場搶走大部分購買力，業主近日減價79萬元或約12%後沽出單位。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]