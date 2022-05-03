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林盛斌疫下拓便利店業務

【明報專訊】第五波疫情日漸紓緩，市民消費意欲回升；藝人林盛斌（Bob）看準民生店舖需求大，在疫下開拓便利店業務，疫市下連開4間便利店852 EIGHT FIVE TWO，主攻具高消費力的舊區。林盛斌接受本報訪問時指，開設便利店是為方便市民購買日常用品，期望提供新的購物選擇。

林表示，2019年底在啟德新發展區開設首間便利店，其後在紅磡、油麻地等區開設分店，目前共有4間店舖營運，每間店舖投資額平均逾100萬元。

現有4店營運 攻具消費力舊區

他指出，便利店選址是着重社區購買力，加上當區又沒有足夠民生商店，如尖沙嘴山林道分店，區內雖然有不少餐廳、健身室，甚至教堂，但就欠缺便利店；又如紅磡啟岸分店，就睇中該區是一個具潛力的舊社區。林透露，民生商店的租金在疫市下不跌反升，高峰時他曾有5間商舖，現時已減少一間至總數4間，但他認為疫情下，民生商品及商舖影響較小，未來仍會擴充。

指如擁自置物業 能降低營運成本

至於會否吸納商舖作為自用，他坦言現階段暫未考慮，但會循此方向邁進，因擁有自置物業能降低營運成本，對品牌持續發展有幫助。

另晚市堂食於4月底開始恢復之際，盛滙商舖基金創辦人李根興稱，由基金持有的灣仔巴路士街14號京都大廈地舖，新近以月租12.6萬元租出，以舖位面積約1400方呎計，呎租約90元，租約為期6年，新租客為旺記潮州打冷；可留意是，旺記為灣仔老字號潮州食肆，之前因不敵第五波疫情而結業。

灣仔老牌潮州打冷店 逾12萬租巴路士街地舖

李根興表示，舖位位置相當「就腳」，而相關新租金，相對之前日本餐廳舊月租9.5萬元提升約33%。以舖位於2021年初購入價3550萬元計，租金回報率4.3厘，惟盛滙商舖基金目前亦放售此舖位，叫價5000萬元，如以此價錢售出，意味新業主租金回報率約3厘。

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