5月新盤暫沽70伙 利奧坊‧壹隅佔八成

KOKO RESERVE特色戶5150萬售出

會德豐旗下樓盤昨連沽4伙、吸金逾9200萬元，其中藍田KOKO RESERVE售出第1座17及18樓A室，4房雙套及書房間隔，實用面積1965方呎連平台和天台，成交價高見5150萬元、實呎26,209元。

SEA TO SKY十伙撻訂戶周五重推

長實（1113）旗下已屆現樓的將軍澳日出康城SEA TO SKY，早前錄得10伙單位取消交易撻大訂，該批單位於周五（6日）重推。

長實地產投資董事郭子威表示，集團已安排有興趣準買家到現樓單位參觀，連日已接待逾100組準買家。翻查資料，是次重推的10伙，實用面積468至1054方呎、屬2房至4房戶，分別於2020年6月至2021年5月售出，成交價790.7萬至1967.9萬元，料殺訂總額涉逾1070萬元。