經濟

香港地產

5新盤逾1800伙 擬本月搶灘 錦上路站柏瓏II涉805伙 料將緊接登場

【明報專訊】4月新盤市况回勇、交投量重上1035宗後，踏入5月，勞動節假期結束，市場料將爆發新一輪搶客戰。本報綜合市場資訊，5月將有5個主要新盤登場，共涉1828伙，其中今年新盤票王、信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏I，明日次輪開售327伙之際，本月有機會緊接推售同系列柏瓏II、涉805伙，料為本月最大型新盤。另外，恒地（0012）今日以發價單開售92伙的啟德THE HENLEY II，累收440票超額4倍。

明報記者 陳寶恩

繼上周首輪開售388伙全數清袋、套現逾35億元後，柏瓏I將於明日次輪開售327伙。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，截至昨晚8時，項目過去3日累收逾6300票（主要屬首輪銷售向隅客重新入票、即市場俗稱的復活票），以次輪開售327伙計超額逾18倍，今日下午1時截止認購。

柏瓏I收逾6300票 超額18倍

田兆源補充，同系列的柏瓏II，日前已獲批預售樓花同意書，共提供805伙，開售詳情稍後公布；項目預計關鍵日期為2024年10月，樓花期長約29個月。

其他發展商方面，新地（0016）部署本月「雙盤齊發」。新地副董事總經理雷霆已預告，集團5月計劃推售大埔白石角Silicon Hill第1期，涉576伙，當中九成為分層標準戶，涵蓋開放式至3房戶，另約一成為特色戶，樓花期長約21個月，市場預計項目短期可獲批預售樓花。另外同系已屆現樓的太子道西PRINCE CENTRAL涉101伙，將以現樓形式推出。

新地新界九龍兩盤677伙蓄勢待發

事實上，九龍區預計另有2個新盤擬本月登場，其中碧桂園（2007）九龍城賈炳達道瓏碧，日前剛獲批預售樓花同意書；項目提供190個單位，戶型涵蓋開放式至2房戶，預計關鍵日期為2023年3月，樓花期長近1年。

此外，麗展（0488）及市建局合作的觀塘恒安街Bal Residence，提供156伙，市場估計短期內有機會獲批預售樓花，有機會趕及本月登場；項目主打中小型單位，預計關鍵日期為2023年12月，樓花期長約19個月。

恒地HENLEY II累收440票 超額4倍

近日推售旗下兩個九龍新盤的恒地，其中啟德THE HENLEY II，今日下午5時起以發價單形式首輪開賣92伙、另6伙招標；THE HENLEY II 於昨晚截票，自上周日（4月24日）起收票，過去9日累收約440票，以發價單開售92伙計，超額認購4倍。

上 / 下一篇新聞

瑞銀李鎮國：今年最多10家SPAC掛牌 首宗De-SPAC有望年內完成 料成發展關鍵
瑞銀李鎮國：今年最多10家SPAC掛牌 首宗De-SPAC有望年內完成 料成發展關鍵
中概股退市風波 美預留討論空間
中概股退市風波 美預留討論空間
外媒：中央向科網巨企索1%股權
外媒：中央向科網巨企索1%股權
眾安許洛聖冀虛銀進2.0時代 推財富管理業務
眾安許洛聖冀虛銀進2.0時代 推財富管理業務
B站獲批轉港美雙重主要上市
B站獲批轉港美雙重主要上市
晉達Tom Nelson：高通脹持續 商品股料未升完
晉達Tom Nelson：高通脹持續 商品股料未升完
往績回顧：西澤劉央 上期測中美股續跌
往績回顧：西澤劉央 上期測中美股續跌
普徠仕沈文婷：實物資產股 抗通脹之選
普徠仕沈文婷：實物資產股 抗通脹之選
物管股眾安智慧依賴同系項目 集資料可併購壯大 目標高增長城市
物管股眾安智慧依賴同系項目 集資料可併購壯大 目標高增長城市
安邁：財困企業疫下求生難 不明因素增 白武士趨保守
安邁：財困企業疫下求生難 不明因素增 白武士趨保守
中匯擬斥千萬 攻倫敦職教學校
中匯擬斥千萬 攻倫敦職教學校
蘋果遭歐盟控反壟斷 早段跌1% 指濫用市場主導地位 讓Apple Pay受益
蘋果遭歐盟控反壟斷 早段跌1% 指濫用市場主導地位 讓Apple Pay受益
巴菲特自爆年初趁低掃貨 47億增持蘋果
巴菲特自爆年初趁低掃貨 47億增持蘋果
儲局料公布縮表路徑 美10年債息逾3年高
儲局料公布縮表路徑 美10年債息逾3年高
張兆聰：傳統中資大型股估值吸引
張兆聰：傳統中資大型股估值吸引
鄺翠玲：轉戰內地 留意社保稅務等安排
鄺翠玲：轉戰內地 留意社保稅務等安排
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：首季績佳 中海油Call 27878
金子：首季績佳 中海油Call 27878
張兆聰：經濟弱 爆升高追要小心
張兆聰：經濟弱 爆升高追要小心
伍禮賢：防守力高 內房留意龍湖
伍禮賢：防守力高 內房留意龍湖
洪龍荃、傅可怡：美航空股復活 仍面臨三大挑戰
洪龍荃、傅可怡：美航空股復活 仍面臨三大挑戰
《幫你格價》：日圓續弱 銀行兌換划算
《幫你格價》：日圓續弱 銀行兌換划算
日圓貶值下的投資機遇
日圓貶值下的投資機遇
梁天卓：小朋友未能接種疫苗怎麼辦？
梁天卓：小朋友未能接種疫苗怎麼辦？
沈永年：中山一河兩岸超級工程啟動
沈永年：中山一河兩岸超級工程啟動
梁振輝：美元縱再強 中期也偏淡
梁振輝：美元縱再強 中期也偏淡
張玉峰：別被市場的悲觀情緒牽着走
張玉峰：別被市場的悲觀情緒牽着走
鄒健宏：信用卡可購NFT 突破巿場樽頸位
鄒健宏：信用卡可購NFT 突破巿場樽頸位
陸振球：踏入5月 增防守為上
陸振球：踏入5月 增防守為上
陸振球：中美交惡 「三戰」或早已開始
陸振球：中美交惡 「三戰」或早已開始
林少陽：歐美股相對價值遜港股
林少陽：歐美股相對價值遜港股
技術取勝：中海油處上升通道
技術取勝：中海油處上升通道
謝偉銓：巿區重建宜加強「公私合作」
謝偉銓：巿區重建宜加強「公私合作」
李聲揚：通脹若符預期 股市下半年不錯
李聲揚：通脹若符預期 股市下半年不錯
蔡金強：美股跌勢破位 港股短暫反彈
蔡金強：美股跌勢破位 港股短暫反彈
徐家健：抗衡史上最爛開局的強積金
徐家健：抗衡史上最爛開局的強積金
艾雲豪：私募投資的盲點：倖存偏差
艾雲豪：私募投資的盲點：倖存偏差
李順威：美股好淡角力
李順威：美股好淡角力
劉思明：港股回勇待考驗 科技股看高一線
劉思明：港股回勇待考驗 科技股看高一線
何啟聰：博技術反彈 匯控購29040
何啟聰：博技術反彈 匯控購29040
瑞銀亞洲：科技股慎回吐 美團熊吼63365
瑞銀亞洲：科技股慎回吐 美團熊吼63365
摩根大通亞洲：對冲持倉風險 納指沽10382
摩根大通亞洲：對冲持倉風險 納指沽10382
周顯：富二代搞舊經濟 逆市發到巴巴聲
周顯：富二代搞舊經濟 逆市發到巴巴聲
張佩儀：俄烏動盪局勢下的投資部署
張佩儀：俄烏動盪局勢下的投資部署
王弼：熊市下MAMAA投資攻略
王弼：熊市下MAMAA投資攻略
曾淵滄：領展可視為進取收息股
曾淵滄：領展可視為進取收息股
湯文亮：俄烏衝突令香港樓價上升
湯文亮：俄烏衝突令香港樓價上升
陳永傑：美聯儲加息料中性居多
陳永傑：美聯儲加息料中性居多
廖偉強：移民潮難撼動樓市
廖偉強：移民潮難撼動樓市
布少明：政經穩定 催旺樓市
布少明：政經穩定 催旺樓市
馬泰陽：新盤帶動 次季交投勢V彈
馬泰陽：新盤帶動 次季交投勢V彈
5月新盤暫沽70伙 利奧坊‧壹隅佔八成
5月新盤暫沽70伙 利奧坊‧壹隅佔八成
信和南區元朗兩商廈部署招租 涉80萬呎樓面
信和南區元朗兩商廈部署招租 涉80萬呎樓面
林盛斌疫下拓便利店業務
林盛斌疫下拓便利店業務
天晉3A期兩房1100萬沽呎售2.03萬 同類新高
天晉3A期兩房1100萬沽呎售2.03萬 同類新高
楊政龍擢升為英皇副主席
楊政龍擢升為英皇副主席
MONACO MARINE享摩納哥式度假生活
MONACO MARINE享摩納哥式度假生活
映灣園成交增 呎價穩守1.2萬
映灣園成交增 呎價穩守1.2萬
綠債風險低抗通脹
綠債風險低抗通脹