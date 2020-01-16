5新盤逾1800伙 擬本月搶灘 錦上路站柏瓏II涉805伙 料將緊接登場

明報記者 陳寶恩

繼上周首輪開售388伙全數清袋、套現逾35億元後，柏瓏I將於明日次輪開售327伙。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，截至昨晚8時，項目過去3日累收逾6300票（主要屬首輪銷售向隅客重新入票、即市場俗稱的復活票），以次輪開售327伙計超額逾18倍，今日下午1時截止認購。

柏瓏I收逾6300票 超額18倍

田兆源補充，同系列的柏瓏II，日前已獲批預售樓花同意書，共提供805伙，開售詳情稍後公布；項目預計關鍵日期為2024年10月，樓花期長約29個月。

其他發展商方面，新地（0016）部署本月「雙盤齊發」。新地副董事總經理雷霆已預告，集團5月計劃推售大埔白石角Silicon Hill第1期，涉576伙，當中九成為分層標準戶，涵蓋開放式至3房戶，另約一成為特色戶，樓花期長約21個月，市場預計項目短期可獲批預售樓花。另外同系已屆現樓的太子道西PRINCE CENTRAL涉101伙，將以現樓形式推出。

新地新界九龍兩盤677伙蓄勢待發

事實上，九龍區預計另有2個新盤擬本月登場，其中碧桂園（2007）九龍城賈炳達道瓏碧，日前剛獲批預售樓花同意書；項目提供190個單位，戶型涵蓋開放式至2房戶，預計關鍵日期為2023年3月，樓花期長近1年。

此外，麗展（0488）及市建局合作的觀塘恒安街Bal Residence，提供156伙，市場估計短期內有機會獲批預售樓花，有機會趕及本月登場；項目主打中小型單位，預計關鍵日期為2023年12月，樓花期長約19個月。

恒地HENLEY II累收440票 超額4倍

近日推售旗下兩個九龍新盤的恒地，其中啟德THE HENLEY II，今日下午5時起以發價單形式首輪開賣92伙、另6伙招標；THE HENLEY II 於昨晚截票，自上周日（4月24日）起收票，過去9日累收約440票，以發價單開售92伙計，超額認購4倍。