布少明：政經穩定 催旺樓市

另一邊廂，一手再展熱浪，二手交投亦顯著回升。由美聯統計的35屋苑上周二手成交量仍然逼近百宗。若以近5周合計，平均每周交投高達127宗，遠高於今年首12周，平均每周僅錄得56宗，可見二手市場之旺熱。樓價方面，隨着新冠確診人數由高位回落，連同新按保效應下，購買力釋放，二手交投已顯著回升，樓市氣氛好轉，其後更令樓價低位回升。可以說，樓市最壞的時刻已過，價量齊彈升是理所當然。至於彈升的幅度及力度，則要視乎多個因素，包括疫情、環球及香港的經濟環境、加息，以及房屋供應的多寡。

估計第二季新盤銷售量將回升至4,500伙，屆時有望紓緩新供應積存的情况；另一方面，今年首季已批出土地可隨時動工項目的單位數目則錄1.5萬伙，重返14年第四季後的逾7年的低位。值得留意，近年未來3至4年新供應得以攀升，主要來自賣地計劃的私人發展/重建項目類別帶動。從數字層面來看，短期房屋供應仍然維持近年的水平，未見有大增的迹象。此時候任特首提出房屋供應將「提速、提效、提量」，為後市提出一個明確的方向，如能落實方案，加倍穩定房屋供應及樓價，相可令本港樓市更健康，對香港的經濟是一大利好。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]