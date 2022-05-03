陳永傑：美聯儲加息料中性居多

【明報專訊】聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，不應排除一次過加息0.75厘的可能性，以應對高通脹。立即引來芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克回應，認為聯儲局不宜大幅加息。
布拉德強調，聯儲局應迅速採取行動，在今年底前將基準利率提高到3.5厘左右，其間可以多次加息0.5厘，並且不應排除一次過加息0.75厘可能性，以應對高通脹。
布拉德表示，美國通脹極高，處於令人難接受水平，有必要以進取行動，盡快讓利率回復至中性水平。據針對聯儲局官員的調查顯示，利率中性水平應為2.4厘。他認為，即使聯儲局進取地加息，美國經濟也不會陷入衰退，今年內失業率仍會下跌，由現時的3.6%降至3%以下。
埃文斯指出，聯儲局今年一連串加息或包括兩次加息0.5厘，但認為沒有必要進行更大幅度的加息。埃文斯預計，今年底政策利率目標範圍將會上調到2.25厘至2.5厘，亦即中性利率水平。
如果通脹仍然居高不下，進一步加息。3月份通脹率升至8.5%，埃文斯提到二手車等部分商品通脹有所放緩，如情况持續，可能有助降低整體通脹率。
置業人士要注意加息發展
博斯蒂克表示，關注加息對美國經濟復蘇的影響，聯儲局態度應審慎，不宜過快加息，以免阻礙復蘇。博斯蒂克認為，聯邦基金利率可能升至1.75厘，便達至中性水平。
聯儲局內有鷹鴿兩派之分，加息要經過投票決定，預計加息度不會太極端，中性居多，本港置業人士要注意加息發展。
中原地產亞太區住宅部總裁
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）