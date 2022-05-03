Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年5月3日星期二
張佩儀 財女手記
投資策略
瑞銀李鎮國：今年最多10家SPAC掛牌 首宗De-SPAC有望年內完成 料成發展關鍵
中概股退市風波 美預留討論空間
外媒：中央向科網巨企索1%股權
眾安許洛聖冀虛銀進2.0時代 推財富管理業務
B站獲批轉港美雙重主要上市
晉達Tom Nelson：高通脹持續 商品股料未升完
往績回顧：西澤劉央 上期測中美股續跌
普徠仕沈文婷：實物資產股 抗通脹之選
物管股眾安智慧依賴同系項目 集資料可併購壯大 目標高增長城市
安邁：財困企業疫下求生難 不明因素增 白武士趨保守
中匯擬斥千萬 攻倫敦職教學校
蘋果遭歐盟控反壟斷 早段跌1% 指濫用市場主導地位 讓Apple Pay受益
巴菲特自爆年初趁低掃貨 47億增持蘋果
儲局料公布縮表路徑 美10年債息逾3年高
張兆聰：傳統中資大型股估值吸引
鄺翠玲：轉戰內地 留意社保稅務等安排
環球經濟數據
金子：首季績佳 中海油Call 27878
張兆聰：經濟弱 爆升高追要小心
伍禮賢：防守力高 內房留意龍湖
洪龍荃、傅可怡：美航空股復活 仍面臨三大挑戰
《幫你格價》：日圓續弱 銀行兌換划算
日圓貶值下的投資機遇
梁天卓：小朋友未能接種疫苗怎麼辦？
沈永年：中山一河兩岸超級工程啟動
梁振輝：美元縱再強 中期也偏淡
張玉峰：別被市場的悲觀情緒牽着走
鄒健宏：信用卡可購NFT 突破巿場樽頸位
陸振球：踏入5月 增防守為上
陸振球：中美交惡 「三戰」或早已開始
林少陽：歐美股相對價值遜港股
技術取勝：中海油處上升通道
謝偉銓：巿區重建宜加強「公私合作」
李聲揚：通脹若符預期 股市下半年不錯
蔡金強：美股跌勢破位 港股短暫反彈
徐家健：抗衡史上最爛開局的強積金
艾雲豪：私募投資的盲點：倖存偏差
李順威：美股好淡角力
劉思明：港股回勇待考驗 科技股看高一線
何啟聰：博技術反彈 匯控購29040
瑞銀亞洲：科技股慎回吐 美團熊吼63365
摩根大通亞洲：對冲持倉風險 納指沽10382
周顯：富二代搞舊經濟 逆市發到巴巴聲
張佩儀：俄烏動盪局勢下的投資部署
王弼：熊市下MAMAA投資攻略
曾淵滄：領展可視為進取收息股
湯文亮：俄烏衝突令香港樓價上升
陳永傑：美聯儲加息料中性居多
廖偉強：移民潮難撼動樓市
布少明：政經穩定 催旺樓市
馬泰陽：新盤帶動 次季交投勢V彈
5新盤逾1800伙 擬本月搶灘 錦上路站柏瓏II涉805伙 料將緊接登場
5月新盤暫沽70伙 利奧坊‧壹隅佔八成
信和南區元朗兩商廈部署招租 涉80萬呎樓面
林盛斌疫下拓便利店業務
天晉3A期兩房1100萬沽呎售2.03萬 同類新高
楊政龍擢升為英皇副主席
MONACO MARINE享摩納哥式度假生活
映灣園成交增 呎價穩守1.2萬
綠債風險低抗通脹
張佩儀：俄烏動盪局勢下的投資部署
【明報專訊】俄羅斯進攻烏克蘭，戰爭引發各國關係緊張，導致近期股市持續動盪。面對這個緊張局勢，投資者又可以如何部署？
上 / 下一篇新聞
瑞銀李鎮國：今年最多10家SPAC掛牌 首宗De-SPAC有望年內完成 料成發展關鍵
中概股退市風波 美預留討論空間
外媒：中央向科網巨企索1%股權
眾安許洛聖冀虛銀進2.0時代 推財富管理業務
B站獲批轉港美雙重主要上市
晉達Tom Nelson：高通脹持續 商品股料未升完
往績回顧：西澤劉央 上期測中美股續跌
普徠仕沈文婷：實物資產股 抗通脹之選
物管股眾安智慧依賴同系項目 集資料可併購壯大 目標高增長城市
安邁：財困企業疫下求生難 不明因素增 白武士趨保守
中匯擬斥千萬 攻倫敦職教學校
蘋果遭歐盟控反壟斷 早段跌1% 指濫用市場主導地位 讓Apple Pay受益
巴菲特自爆年初趁低掃貨 47億增持蘋果
儲局料公布縮表路徑 美10年債息逾3年高
張兆聰：傳統中資大型股估值吸引
鄺翠玲：轉戰內地 留意社保稅務等安排
環球經濟數據
金子：首季績佳 中海油Call 27878
張兆聰：經濟弱 爆升高追要小心
伍禮賢：防守力高 內房留意龍湖
洪龍荃、傅可怡：美航空股復活 仍面臨三大挑戰
《幫你格價》：日圓續弱 銀行兌換划算
日圓貶值下的投資機遇
梁天卓：小朋友未能接種疫苗怎麼辦？
沈永年：中山一河兩岸超級工程啟動
梁振輝：美元縱再強 中期也偏淡
張玉峰：別被市場的悲觀情緒牽着走
鄒健宏：信用卡可購NFT 突破巿場樽頸位
陸振球：踏入5月 增防守為上
陸振球：中美交惡 「三戰」或早已開始
林少陽：歐美股相對價值遜港股
技術取勝：中海油處上升通道
謝偉銓：巿區重建宜加強「公私合作」
李聲揚：通脹若符預期 股市下半年不錯
蔡金強：美股跌勢破位 港股短暫反彈
徐家健：抗衡史上最爛開局的強積金
艾雲豪：私募投資的盲點：倖存偏差
李順威：美股好淡角力
劉思明：港股回勇待考驗 科技股看高一線
何啟聰：博技術反彈 匯控購29040
瑞銀亞洲：科技股慎回吐 美團熊吼63365
摩根大通亞洲：對冲持倉風險 納指沽10382
周顯：富二代搞舊經濟 逆市發到巴巴聲
張佩儀：俄烏動盪局勢下的投資部署
王弼：熊市下MAMAA投資攻略
曾淵滄：領展可視為進取收息股
湯文亮：俄烏衝突令香港樓價上升
陳永傑：美聯儲加息料中性居多
廖偉強：移民潮難撼動樓市
布少明：政經穩定 催旺樓市
馬泰陽：新盤帶動 次季交投勢V彈
5新盤逾1800伙 擬本月搶灘 錦上路站柏瓏II涉805伙 料將緊接登場
5月新盤暫沽70伙 利奧坊‧壹隅佔八成
信和南區元朗兩商廈部署招租 涉80萬呎樓面
林盛斌疫下拓便利店業務
天晉3A期兩房1100萬沽呎售2.03萬 同類新高
楊政龍擢升為英皇副主席
MONACO MARINE享摩納哥式度假生活
映灣園成交增 呎價穩守1.2萬
綠債風險低抗通脹
瑞銀李鎮國：今年最多10家SPAC掛牌 首宗De-SPAC有望年內完成 料成發展關鍵
中概股退市風波 美預留討論空間
外媒：中央向科網巨企索1%股權
眾安許洛聖冀虛銀進2.0時代 推財富管理業務
B站獲批轉港美雙重主要上市
晉達Tom Nelson：高通脹持續 商品股料未升完
往績回顧：西澤劉央 上期測中美股續跌
普徠仕沈文婷：實物資產股 抗通脹之選
物管股眾安智慧依賴同系項目 集資料可併購壯大 目標高增長城市
安邁：財困企業疫下求生難 不明因素增 白武士趨保守
中匯擬斥千萬 攻倫敦職教學校
蘋果遭歐盟控反壟斷 早段跌1% 指濫用市場主導地位 讓Apple Pay受益
巴菲特自爆年初趁低掃貨 47億增持蘋果
儲局料公布縮表路徑 美10年債息逾3年高
張兆聰：傳統中資大型股估值吸引
鄺翠玲：轉戰內地 留意社保稅務等安排
環球經濟數據
金子：首季績佳 中海油Call 27878
張兆聰：經濟弱 爆升高追要小心
伍禮賢：防守力高 內房留意龍湖
洪龍荃、傅可怡：美航空股復活 仍面臨三大挑戰
《幫你格價》：日圓續弱 銀行兌換划算
日圓貶值下的投資機遇
梁天卓：小朋友未能接種疫苗怎麼辦？
沈永年：中山一河兩岸超級工程啟動
梁振輝：美元縱再強 中期也偏淡
張玉峰：別被市場的悲觀情緒牽着走
鄒健宏：信用卡可購NFT 突破巿場樽頸位
陸振球：踏入5月 增防守為上
陸振球：中美交惡 「三戰」或早已開始
林少陽：歐美股相對價值遜港股
技術取勝：中海油處上升通道
謝偉銓：巿區重建宜加強「公私合作」
李聲揚：通脹若符預期 股市下半年不錯
蔡金強：美股跌勢破位 港股短暫反彈
徐家健：抗衡史上最爛開局的強積金
艾雲豪：私募投資的盲點：倖存偏差
李順威：美股好淡角力
劉思明：港股回勇待考驗 科技股看高一線
何啟聰：博技術反彈 匯控購29040
瑞銀亞洲：科技股慎回吐 美團熊吼63365
摩根大通亞洲：對冲持倉風險 納指沽10382
周顯：富二代搞舊經濟 逆市發到巴巴聲
王弼：熊市下MAMAA投資攻略
曾淵滄：領展可視為進取收息股
湯文亮：俄烏衝突令香港樓價上升
陳永傑：美聯儲加息料中性居多
廖偉強：移民潮難撼動樓市
布少明：政經穩定 催旺樓市
馬泰陽：新盤帶動 次季交投勢V彈
5新盤逾1800伙 擬本月搶灘 錦上路站柏瓏II涉805伙 料將緊接登場
5月新盤暫沽70伙 利奧坊‧壹隅佔八成
信和南區元朗兩商廈部署招租 涉80萬呎樓面
林盛斌疫下拓便利店業務
天晉3A期兩房1100萬沽呎售2.03萬 同類新高
楊政龍擢升為英皇副主席
MONACO MARINE享摩納哥式度假生活
映灣園成交增 呎價穩守1.2萬
綠債風險低抗通脹
prev
next