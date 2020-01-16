瑞銀亞洲：科技股慎回吐 美團熊吼63365

【明報專訊】港股上周五臨近午市收市時，有傳中美正就於美國上市的中概股商討現場巡查審計合作計劃，各科技股整體向上拉升，阿里巴巴（9988）、京東（9618）、美團（3690）升幅最為顯著，平均上升15.5%，其中阿里巴巴、美團升穿其50天線水平，京東則上望其100天線水平，大大收復之前的失地。根據瑞銀上周五紀錄，科技股的相關淡倉得到顯著資金支持，尤其是美團、騰訊（0700），反映市場或認為消息面只是帶動股價的短暫升幅。
由於科技股股價急升，如投資者希望避開受認股證引伸波幅變化所影響，可留意相關科技股的牛熊證。如投資者看淡美團，可留意美團熊證63365，收回價190元，行使價193元，2022年11月到期，有效槓桿約7.3倍。如投資者看淡騰訊，可留意騰訊熊證56189，收回價415元，行使價418元，2022年12月到期，有效槓桿約8.5倍。
（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）
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