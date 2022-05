徐家健：抗衡史上最爛開局的強積金

史上最爛開局!報道引述,今年以來強積金基金的平均投資回報累跌9.41%,積金評級估算4月人均蝕14,000元。強積金投資回報大起大落,有否違背當初設計為打工仔提供退休保障的原意呢?

一篇名為「The Rate of Return on Everything: 1870-2015」的學術研究發現,百多年間買樓與炒股的實質投資回報率相若,都是平均每年7%左右。戰後近70年間,股市稍稍跑贏樓市,但股市的波幅比樓市大得多:

“In terms of total returns, residential real estate and equities have shown very similar and high real total gains, on average about 7% a year. Housing outperformed equities before World War II. Since World War II, equities have outperformed housing on average but had much higher volatility and higher synchronicity with the business cycle. [...] We find that the real safe asset return (bonds and bills) has been very volatile over the long run, more so than one might expect, and often even more volatile than real risky returns.”

另一有趣發現,是所謂安全資產(例如國債)的實際回報其實波幅不小,在兩次世界大戰及高通脹的1970年代更曾跌至負數。

分散風險 投資港股以外市場

說回史上最爛開局的強積金表現。相比自由市場的資產回報,強積金的先天缺陷是強制,因此執行上有更高的行政費用。是的,近期強積金表現強差人意主要是港股表現欠佳所致。但不要忘記,所謂的安全資產,不但實際回報更低,因通脹而引發的實際波幅其實亦不小。想進一步分散風險,長遠來說,先把投資分散到港股以外的股票市場比債市可能更為有效。

