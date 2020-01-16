鄒健宏：信用卡可購NFT 突破巿場樽頸位

第三方支付分杯羹 賺手續網絡費

OpenSea於4月初加入第三方支付服務MoonPay，允許用戶以傳統的支付方式，包括信用卡或銀行轉帳增值加密貨幣至加密錢包，及於購買NFT時可以直接付款。此舉實際上是以信用卡或現金購買加密貨幣如ETH（以太幣） 再結帳，因此會產生兌換率；筆者實測MoonPay匯率比巿價要高出約3.5%，另收手續費及網絡費用，加起來約需多付4%至5%，其實並不划算。OpenSea已在所有交易中收取高達2.5%的手續費，而MoonPay再從中分一杯羹，隨時比用戶直接以加密貨幣購買NFT的費用要高出許多。

另外值得留意的是開立MoonPay帳戶時需提供個人私隱資料，與加密貨幣匿名的性質有點背道而馳。不過這個卻成為了MoonPay的生招牌，甚至推出「NFT禮賓服務」，幫助名人購買NFT和加密貨幣；例如早前 MoonPay替麥當娜以564,000美元購買BAYC加入元宇宙等。名人直接使用傳統支付方式購買便可，這不單為其在名人圈打開市場，更可藉名人效應吸引更多用戶加入購買NFT的行列，令一眾項目發起人增加產品售出的機會。

料刺激NFT交投更活躍

第三方支付為沒有使用加密貨幣習慣的用家提供方便，不單省卻了穿梭不同交易所兌換及傳送加密貨幣的工序，同時免卻了日常儲存加密貨幣的幣價波動風險（有時候一天可以有10%至30%波動不等），惟用家仍須持有個人加密貨幣錢包用以登入平台及保存NFT，以及承擔MoonPay額外費用和透露個人資訊。但隨着服務開展，筆者相信MoonPay日後會推出NFT託管功能，屆時客戶不需要擁有個人加密貨幣錢包也可在OpenSea自由買賣NFT。

總括而言，新功能將購買NFT流程簡易化，從而將巿場普及吸引到更多潛在投資者，相信會令NFT在OpenSea上交投更活躍，突破了市場的樽頸位，咁就大把世界啦！

香港數碼資產學會幹事

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[鄒健宏 加密解碼]