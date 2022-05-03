經濟
張玉峰 世界為觀

投資策略

張玉峰：別被市場的悲觀情緒牽着走

【明報專訊】炎夏將至，難免令人感到煩躁。看到美國首季經濟意外萎縮、華爾街波動難料，更為散戶添上不安。古老的股市諺語「Sell in May and go away」此刻或在不少人耳邊迴響，惟今非昔比，筆者對後市並不悲觀，在市場中供投資者「求穩」的股份仍有不少選擇，當中以金融股及收息股為佼佼者。

企業支出有增長 經濟前景不悲觀

以往股市由年初開始呈上升趨勢，4月公布季績後無以為繼，故市場流傳一個說法：美股或於5月開始轉弱，差不多就是賣股的時刻了。反觀今年，美股於年初至今的表現浮浮沉沉，現時反而可能是趁低吸納的時機。筆者並非盲目唱好，只是財報季完結後，會有不少大型企業回購股份，從而利好股價，跟市况出現反差。

以蘋果公司（美：AAPL）為例，其季度收入增加近9%，並宣布董事會授權擴大股票回購至900億美元。其實，只要公司發展符合預期，董事會很大機會批准回購股份，情况尤其以科技股及金融股較為普遍。皆因這類公司本來就前景向好或有錢賺，奈何股價受市况恐慌情緒拖累，公司主動回購便能給予市場或投資者信心。

無可否認的是，美國第一季GDP意外萎縮1.4%，低於市場預期的1.1%，並遠低於去年四季度6.9%的增長，的確會令恐慌情緒繼續於市場蔓延。惟綜合其他經濟數據，美國經濟距離衰退仍有一段路。美國商務部數據顯示，作為經濟最大組成部分的個人消費，在第一季增長 2.7%，而2021年底為2.5%。

企業亦持續投資於在設備儀器和研發上，企業支出成長9.2%。由此看來，市場的經濟前景並不悲觀。

加息下 金融收息股理想之選

至於大家都極為關注的加息舉動，筆者認為美國聯儲局一次過加息0.5厘的機會不大。事實上，聯儲局自2000年以來，從未一次加息0.5厘。在通脹高企、經濟轉弱之下，儲局的加息步伐如履薄冰，市場的接受程度亦是重要考量。

在加息周期下，確實給科技股和成長股等帶來了下行壓力。

若想在風高浪急之中「求穩」，金融股及收息股便是較為理想的選擇。市場普遍預計這個加息周期將持續至2023年，較高的利率勢必會增加銀行的淨利息收入和淨息差。眾多金融股之中，以龍頭大行最有優勢，筆者最為看好高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS）、摩根大通（美：JPM）等，相關公司的現金流、稅後淨營業利潤、商業模式、公司客源等均有好表現。以摩根大通為例，股價年初至今下跌約兩成，但市盈率跑贏同行。而且，它有能力證明連續9年的股息增長支持其穩定性，這些都是公司前景向好的佐證。

醫療物管軍工 股價穩定兼派息

另外，一些經營成本低、生意穩陣、客戶基礎大及現金流充足的企業，亦是可考慮的目標。例如美國的醫療保險巨擘聯合健康（美：UNH）、北美最大的廢棄物管理公司Waste Management（美：WM）、軍工股洛歇馬丁Lockheed Martin（美：LMT），他們的股價表現未必是最亮眼，但勝在穩定，且定期有息收，適合長期持有。筆者在早一段時間已建議大家從這些防禦力較强的股份入手，有跟隨的讀者至今應該可以笑看風雲了。

惠峰國際發展董事

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[張玉峰 世界為觀]

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