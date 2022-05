張玉峰：別被市場的悲觀情緒牽着走

【明報專訊】炎夏將至,難免令人感到煩躁。看到美國首季經濟意外萎縮、華爾街波動難料,更為散戶添上不安。古老的股市諺語「Sell in May and go away」此刻或在不少人耳邊迴響,惟今非昔比,筆者對後市並不悲觀,在市場中供投資者「求穩」的股份仍有不少選擇,當中以金融股及收息股為佼佼者。