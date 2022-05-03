經濟
梁振輝 匯市前瞻

投資策略

梁振輝：美元縱再強 中期也偏淡

【明報專訊】雖然美元指數近期屢創新高，但我們對美元未來6至12個月的看法是偏淡。我們預計美元將在第二季度見頂，原因主要有下列5個。

一、美國聯儲局政策預期達到鷹派高峰，因為經濟增長及通脹數據趨於放緩；

二、全球貨幣政策繼續趨向正常化，惟速度有別；

三、資本流動從美國轉向其他更具吸引力的資產；

四、持續看到穩步的去美元化行動；

五、圍繞美國政治和未來政策方向的不確定性上升。

話雖如此，美元轉勢的速度和時機預期將被烏克蘭戰爭的演變和中國的防疫清零政策所影響。我們預計美元指數在2017年高點104附近將遇上阻力並限制往後的升勢，即使有可能出現更加鷹派的聯儲局取態，又或地緣政治衝突進一步升級。

美元指數若突破104 下目標 109

我們還預計歐元及日圓在經歷了一輪拋售後，至少會開展一次修正性質的反彈。商品貨幣應繼續有支持，而能源出口國貨幣與進口國貨幣的分歧可能會在不同程度上持續下去。

美元進一步走強的風險主要是，儘管利率上升，但美國家庭和企業信貸擴張加劇了通脹，並促使聯儲局以更快的速度抑制通脹，以及降低風險情緒對全球經濟造成壓力，並降低了美元替代品的吸引力。美元指數若能突破104，下一目標是 109。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]

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