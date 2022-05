梁天卓：小朋友未能接種疫苗怎麼辦？

美國疾控中心上月初發表了一篇名為"Incidence Rates and Clinical Outcomes of SARS-CoV-2 Infection With the Omicron and Delta Variants in Children Younger Than 5 Years in the US"的報告,這份研究追查了在Delta和Omicron變種期間2.2萬名0至4歲確診的小朋友,結果顯示約1.76%確診Omicron變種的小朋友需要留院,約0.17%需要送往加護病房。

要留意的是,因這班小朋友本身已帶病徵,從統計學角度來看這2.2萬名確診的小朋友並不是一個隨機樣本,換句話說1.76%的入院率和0.17%的入加護病房率是高估了。

一個撇除計算真實確診數字的麻煩是直接計算每10萬人(不論有否確診)入院數字。根據目前(執筆時是4月底)美國疾控中心估算,每星期每10萬名4歲或以下的兒童只有約1至2人因感染新冠病毒入院,這數字跟現時因流感入院的同齡兒童其實差不多。

小朋友中招後長遠影響不容忽視

當然,有父母可能會問:中招後即使短時間內的入院率不高,但它的長遠影響仍不可忽視。的確,我們不時聽到有人確診康復後仍然有各種各樣的後遺症,小朋友中招後會否都有所謂的Long COVID呢?

目前為止,有關小朋友Long COVID的研究並不多。最近一篇在醫學期刊發表的論文"How Common is Long COVID in Children and Adolescents?"就比較14篇有關的研究,發現絕大部分的研究方法都有問題,其中不少的研究都缺乏一個沒有確診過的小朋友的對照組(control group),而在其中4篇有對照組作比較的研究裏,研究人員發現小朋友(尤其是4歲以下)基本上都不存在Long COVID的問題。

在這裏我「利申」一下:我的那位2歲不到(因此未合資格打疫苗)的小兒在1月時已確診,病情並不嚴重,大約一星期就完全康復,現在我們在美國並沒有特別讓他留在家中「困獸鬥」。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

[梁天卓 經濟學爸]