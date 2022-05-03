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《幫你格價》：日圓續弱 銀行兌換划算

【明報專訊】日圓跌至20年低位，每百日圓兌港元一度跌穿6算水平，即使日本至今尚未完全開放旅客入境，不少港人已蠢蠢欲動，希望預先兌換日圓，待開關時旅行使用，據報道有市民一次過兌換300萬日圓（約18萬港元）。其實兌換金額愈大，不同兌換機構價格差異愈大，換錢前最好先比較多家本地銀行及找換店匯率，為自己爭取最划算的兌換價位。

明報記者 黃清瑤

銀行兌換日圓分為現鈔及電匯兩種價錢，現鈔價錢會較貴，但優勢是可即時預訂及提取；電匯牌價會較廉宜，但需提早預約，於指定時間前往分行提取。如未有急切提取需要，可於低價兌換，留待需要時才提取。以中銀香港為例，上周五日圓的現鈔買入價為每百日圓兌6.12港元，電匯牌價為6.07港元，以兌換100萬日圓計算，兩者相差430港元。

日本仍未開放旅客 選電匯兌換價較低

大多數銀行都提供外幣兌換服務，比較其中7家銀行同一時間的電匯價，發現建行亞洲的匯價最划算，每百日圓兌6.032港元，至於中銀香港匯價最貴，每百日圓兌6.064港元，如兌換100萬日圓，兩者相差320元。

部分銀行會對較高級別客戶提供更優惠利率，以恒生銀行為例，一般客戶每百日圓兌6.062港元，其他客戶包括Signature優卓理財、優越理財、優進理財及商業綜合戶口可享每百日圓兌6.060港元優惠。

坊間亦有不少找換店可供選擇，與銀行的最大分別是部分找換店匯率不會跟隨即時匯價改變。例如油麻地飛鳥找換店按照早上11時匯率作兌換價。此外，若交易貨幣超過12萬港元等值或以上，須出示身分證及3個月內的住址證明，兌換過程及手續均較銀行繁複，而且必須親臨找換店，兌換後的外幣又要存放在家中。

找換店現鈔匯率較銀行貴

與銀行匯率比較，找換店匯價偏貴，如上周同一時間，上環牛記每百日圓兌6.064港元，匯率貴過大部分銀行。其他找換店則為每百日圓兌6.07至6.20港元。

對於日圓未來前景，首先要知道為何日圓在近期會急跌。第一，美匯指數於上周連續多日走高，更創下自2002年12月以來的新高，曾升至103.916水平。第二，日本央行保持寬鬆政策，表示將在每個工作日都以0.25%的收益率購買10年期日本國債，同時將短期政策利率維持在負0.1%，日美兩國貨幣政策背馳，導致日圓兌美元短線大幅走弱。第三，日本經濟疲弱，近日公布的全國核心消費價格指數（CPI）按年增0.8%。

分析：美元強勢 日圓中短期續疲弱

事實上，今年以來日圓跌幅已達12%，有官員表示匯率走勢「令人極為擔憂」，會於合適時機採取行動。華僑永亨銀行經濟師表示，美國聯儲局即將議息，普遍預期會加息0.5厘，美國國債收益率上漲將會令美元走強，在議息前美元較難有明顯的回調空間；美元持續強勢下，日圓難有上升空間，日圓中短期將維持疲弱，兌美元或進一步貶至133、135水平。未來兩周，每百日圓兌港元支持位在5.98至5.99水平，阻力位處於6.04至6.28區間。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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