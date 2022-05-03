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洪龍荃、傅可怡 明智博立

投資策略

洪龍荃、傅可怡：美航空股復活 仍面臨三大挑戰

【明報專訊】近日，美國三大航空公司美國航空（美：AAL）、達美航空（美：DAL）及聯合航空（美：UAL）在公布業績後紛紛有好表現，管理層們對第二季度業績樂觀看好，還展望能恢復盈利，讓市場對航空公司業績重回疫情前的水平更有信心。

這些助力來源包括傳統旅遊旺季及各國政府陸續放寬疫情防控措施，如多國政府已取消強制戴口罩令，因此美國的航空公司也取消飛機上強制戴口罩的限制。

根據美國運輸安全局的統計數據，目前美國的客運量已經恢復到疫情前約90%的水平，聯合航空的行政總裁Scott Kirby也聲稱目前的需求環境是其從業30年以來最強勁的。雖說需求強勁，整個行業還未能實現疫情前的運力計劃，該行業面臨着的問題仍然存在。第一是機師和機組人員的短缺。根據Scott Kirby的說法，美國的航空公司目標是年底僱用13,000名機師，這大約是預計新進入這領域的人數的兩倍。

勞動成本比疫前高

雖說四大航空公司表示他們能夠解決人力資源的問題，但人才競爭免不了導致勞動成本比疫情前更高，根據達美航空的財報，第一季度的每可用坐位成本不含油價（CASM-EX）相對2019年同比增長19%。

一些較小的航空公司，尤其是廉價航空面臨人才短缺的問題會更甚，如近日Spirit Airline因經營困難面臨被對手收購，因此人力成本作為航空業第一大比重的成本對利潤率的影響也不能忽視。

第二是燃油成本上升問題。航空業最大的劣勢便是燃油成本因油價的波動不能完全掌控，全球航空燃油價格在一季度飈漲至14年來新高，根據達美航空的業績顯示，燃料費用比12月季度環比增長32%，更預計在未來燃油價格仍有進一步上漲的可能，達到每加侖3.2到3.35美元，比一季度的每加侖2.79美元增加20%。

航空公司一直有做對冲，應對油價上漲的衝擊，但他們不能完全對沖油價，也難以預估油價的波動，因此這方法不會完全降低油價對盈利的衝擊，只能把成本轉嫁消費者。

油價高企 成本轉嫁消費者

最後，航空公司通過轉嫁成本去紓緩成本壓力，比如美國最新3月的機票價格比疫情前增長20%，儘管如此，預料仍然會對未來幾個季度的利潤率有影響，最終能否讓利潤率重新回到疫情前水平，取決於消費者能否持續地接受成本轉嫁，以及油價的穩定。

（作者洪龍荃為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員；作者均為證監會持牌人，執筆時作者及其客戶沒持有以上股票）

中原博立研究團隊

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[洪龍荃、傅可怡 明智博立]

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