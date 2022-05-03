鄺翠玲：轉戰內地 留意社保稅務等安排

．內地是採用全球稅制，無論國籍、原居地，只要一個曆年內逗留超過183天（包括即日來回），所有收入、資產便有可能被納入稅網；

．內地薪俸稅制和香港有很大分別，由於蔡先生是以長駐形式逗留，很大機會須繳付內地的薪俸稅，建議他先和人力資源部商討僱傭合約在這方面的安排，部分企業是以「衡平徵稅」模式（tax equalization），即根據中港稅率的差異而為香港僱員提供補貼，蔡先生可看看公司是否接受這做法；

．內地員工須支付社保（五險一金）費用，實際金額比供強積金為高（約薪水的15%至20%）；

．蔡先生自己的醫療保險是否涵蓋內地的醫院呢？有社保戶口，若加上本身的醫療保險保障，有多一重的保障。但公司會否給家屬一併安排醫療保險呢？另外，內地醫院未必是香港醫療保險所承認的醫院（某些只是較具規模的門診診所），香港醫療保險涵蓋的內地醫院，普遍是指三級甲等類醫院，蔡先生宜先了解所在位置，以防萬一；

．蔡先生仍要供養家中「四大長老」，由於將會長時間離開香港，建議先在香港銀行戶口設定「常行指令（standing instruction）」，定時將家用轉至長老們（或其他照顧者）的銀行戶口；

．蔡先生須考慮每月支薪後的盈餘留在內地銀行戶口還是轉回香港。由於內地戶口匯出款項仍有每日限額，如希望匯回香港，要先了解戶口運作情况；

股市投資 內地須繳資產增值稅

．內地和香港的投資市場各有特色，內地以A股市場為主，香港則除了港股外，也可透過基金投資環球市場。既然蔡先生身在內地，大可集兩家之大成——選擇符合國策、高增長的A股企業，同時以香港為基地投資不同類型的環球金融產品。不過蔡先生現在是內地居民，而內地會徵收資產增值稅（香港暫沒有），所以在香港投資的項目有機會須繳付內地資產增值稅，詳情可向當地的稅務顧問商討。如希望減低資產增值稅，可考慮使用投資相連保險、儲蓄保險、年金等。姑勿論是以什麼方案在香港投資增值，訂立一個合法、方便、具成本效益的途徑匯款回港是十分重要的；

．最後要留意遺產稅。內地的遺產承辦是要先繳清稅項，後申領資產的，所以家人須準備一筆備用金來處理這問題，最可行的是購買一份人壽保險，利用身故賠償來支付遺產稅。雖然蔡先生正值壯年，短期內去到這一步的機會相信不大，但世事是沒有絕對的，而且除非他日後離開內地時將全部資產抽走，否則家人始終要面對這一天，所以筆者希望他們能早些做點準備，以策萬全。

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]