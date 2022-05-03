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儲局料公布縮表路徑 美10年債息逾3年高

【明報專訊】受中國疫情等因素影響，美國製造業指標下滑。美國供應管理協會（ISM）公布，4月ISM製造業指數跌至55.4，遠低於市場預期的57.6，見2020年9月以來低位。新訂單指數更降至2020年5月以來新低。美股午夜前個別發展，納指4月創2008年以來最大單月跌幅後，昨午夜前回升。市場預期聯儲局本周議息會議公布縮表路徑，美國10年期國債孳息率升至2.99厘，是2018年底以來高位。

巴克萊:歐盟禁俄石油 將陷嚴重衰退

歐盟醞釀對俄羅斯實施石油禁令，但消息稱部分歐盟國家可能獲豁免進口禁令，意味對油市的影響可能稍為緩和，加上中國的防疫封控措施持續，恐中國石油需求轉弱，國際油價昨午夜前跌逾2%。面對歐盟部署對俄羅斯實施石油禁運，巴克萊（英：BARC）警告，如果歐盟禁止進口俄羅斯能源產品，最壞情况下將導致歐洲陷入嚴重衰退。巴克萊指出，若能源禁令伴隨天然氣禁運措施，歐元區GDP將下降5個百分點。

巴克萊首席歐洲經濟學家Silvia Ardagna指出，一旦天然氣供應受阻，至少會在3方面對歐元區經濟造成損害。首先，歐盟很大部分的能源來自進口，天然氣價格上漲將對貿易造成負面影響。此外，能源短缺會影響到歐洲的工業生產，並為市場增添不確定性。

美上月失業率料達3.5%

本周焦點之一，是周五公布的美國4月非農職位。分析師預期，美國4月非農職位將增加40萬個，失業率將重返2020年2月美國疫情惡化前的3.5%。本周另一焦點，是聯儲局及英倫銀行議息。市場預期聯儲局將加息半厘。市場亦預期英倫銀行本周宣布第4次加息，將指標利率由0.75厘上調至1厘，以遏抑通脹。

部分市場人士預測，澳洲央行（RBA）亦將於周二宣布2010年以來首次加息。澳洲10年期國債孳息率昨高見3.26厘，創2014年11月以來高位。隔夜指數掉期（OIS）押注澳洲的現金利率將由目前的0.1厘紀錄低位，升至2.5厘，這將會是1994年以來最大升幅。

（綜合報道）

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