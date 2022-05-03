巴菲特自爆年初趁低掃貨 47億增持蘋果

由於投資者憂慮利率上升及供應鏈受限，令蘋果股價受壓，為巴菲特造就買入的機會。蘋果曾在1月連跌8天，在首季更曾多次連跌3天，首季股價最終下滑約2%。巴郡於2016年在投資組合經理庫姆斯（Todd Combs）和韋希勒（Ted Weschler）的影響下開始購入蘋果股票，目前是巴郡最重倉的股票。截至3月底，巴郡的蘋果股票持倉市值達1591億美元，約佔巴郡股票投資組合的40%。

巴菲特曾稱，蘋果是巴郡的支柱之一，是僅次於保險業務的巴郡第二大重要業務。他表示，很喜歡蘋果的股票回購策略，讓其不必動手就增加收益。蘋果上周表示，已授權價值900億美元的股票回購。巴郡每年平均從蘋果獲發約7.75億美元的股息。

親拍板增持動視暴雪至9.5%

巴菲特周末在巴郡股東大會亦透露，將在動視暴雪（美：ATVI）的持股量，由去年底的2%左右，提高至9.5%，並表示增持決定是由他親自拍板。

巴菲特稱，是他的投資組合經理在微軟（美：MSFT）宣布收購動視暴雪前建倉，但他認為動視暴雪的股價遠低於收購價，因此決定大幅加倉。

不過巴菲特也承認此舉有冒險成分，「若交易達成，我們賺錢，否則誰知道會怎樣」。巴郡在今年第一季跌市期間購入超過510億美元的股票，包括雪佛龍（美：CVX）、惠普（美： HPQ）和西方石油（美：OXY），有別於去年巴郡淨沽出74億美元的股票。

（綜合報道）

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