普徠仕沈文婷：實物資產股 抗通脹之選

沈文婷指出，通脹是投資者今年面對的主要風險之一，而此風險亦隨着2月下旬俄烏戰爭爆發及相關制裁行動而升溫，美國通脹近月已升至逾40年以來最高，不論食品、租金、機票、服裝及眾多其他用品價格均已顯著上升；而且這也不只是美國獨有的問題，通脹高企已成為很多發達國家的頭條新聞，背景是各央行採取的超級寬鬆貨幣政策。

扣除通脹才是真正增長

是次美國以至全球高通脹的問題屬過渡或持久，現已成為市場熱門的辯題，而沈文婷認為，可以肯定的是，隨着近月商品價格飈升，通脹短期展望已經惡化，而與2020年首季新冠疫情全球爆發前比較，通脹在一段較長時間內將維持高企。

沈文婷指出，不論從怎麼路徑也好，通脹也會影響每個人，特別是從較長期的投資角度去看，原因是通脹可能會減少民眾的購買力，經年累月之後，可以為個人財富的實質購買力帶來侵蝕，例如假設平均通脹為4%，目前持有的100美元，在50年後的實質購買力將跌至不足20美元，對於退休者來說，更可能意味着畢生儲蓄不可以用來支付晚年生活開支。

既然在後疫情年代高通脹已變得更持久，沈文婷強調，投資者在組合中如何應對通脹風險實屬十分重要，因為扣除通脹後的增長，才是真正的增長（real growth），這才是投資者要關注的。

若通脹符預期 通脹掛鈎債券可對冲

下一個問題自然是：「哪些資產可以用來對冲通脹？」答案看來很顯淺，很多人均為通脹環境下應該買黃金及政府發行的通脹掛鈎債券（inflation-linked government bond）便是最佳對冲，但沈文婷指出，事實卻並非如此，該行的研究顯示，同一資產在不同通脹環境下會有不同表現，以學術詞彙來說，不同資產有不同的通脹敏感度（inflation sensitivities）。

沈文婷解釋，可以簡單分為通脹符合預期及超預期兩種情况，在通脹符預期的情况下，短年期的通脹掛鈎債券可以對冲通脹，但長年期的通脹掛鈎債券及黃金卻不可以；在通脹超預期的情况下，雖然黃金可以對冲通脹，但不論短年期或長期的通脹掛鈎債券均不可以。

若通脹超預期 黃金實物資產股表現佳

另外，普徠仕研究發現，一籃子實物資產股票（real assets equities），包括商品（礦產、能源及公用）及房地產股，與通脹掛鈎債券比較，有更高的通脹敏感度，即在通脹高企、通脹高於預期的情况下，有更佳表現（見圖），這可由通脹貝塔系數（inflation beta）來量度，定義是當通脹出現變化時，有關資產價格的平均變幅。

在實物資產股票，晉達Tom Nelson前文已介紹他於全球商品股的部署；至於美國及全球房地產股，《Money Tuesday》建議可參考「普徠仕環球房地產證券策略」，該策略截至3月底十大持股中，頭9位均是美國地產股，涉工業、自存倉、數據中心、醫療保健及公寓住宅等多個不同地產細分行業，第10位是日本綜合地產開發商三井不動產（見表）。

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