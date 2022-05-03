晉達Tom Nelson：高通脹持續 商品股料未升完

明報記者 葉創成

雖然恒指過去一年大跌28%，惟主要受中資科網及醫療股拖累，而在66隻藍籌中仍有多隻期內錄得升幅，可見大市表現其實頗分化，並非如指數跌幅表現般差勁，當中，中石油（0857）、中海油（0883）及比亞迪（1211）等資源或新能源相關股份價格分別勁升三成多（見表1）。晉達Tom Nelson於逾5年前、在《Money Monday》第92期（2017年4月3日出版）封面故事已看好石油及商品價格，籲留意相關股份，至今油價及銅價分別上升逾100%及逾60%，而當時《Money Monday》推介的中海油（0883）及江西銅業（0358）股價至今亦向好，因此Nelson對全球商品市場最新展望亦值得參考。

Nelson表示，全球商品價格近年反覆向好，作為全球商品供應大國的俄羅斯今年2月下旬揮軍烏克蘭後，更令商品供應出現變數，推動近月商品價格升勢加快，Nelson形容，目前商品市場正處於非凡的時期（extraordinary time），而最重要是要判斷是次上升周期屬過渡性或結構性？他認為是後者。

全球第三次能源轉型 金屬需求增

根據Nelson的分析，目前全球正處於19世紀以來第三次能源轉型，第一次轉型由約1880年開始，由生物質（biomass）轉為用煤炭作為主要能源；第二次轉型是由約1920年開始，石油及天然氣取代煤炭作為主要能源；而第三次轉型現已開始，由風能、太陽能、電動車及氫能等可再生能源，取代石油及天然氣作為主要能源。

Nelson指出，生產一輛電動車平均需要使用的銅（copper）及錳（manganese）是傳統燃油汽車約2倍，而且也需要使用鋰（lithium）、鎳（nickel）、鈷（cobalt）、石墨（graphite）等原材料；另外，在生產可再生能源的過程前須製造相關設備，也會用到眾多金屬，例如製造風力發電機（wind turbine）及相關設備便需要鋼鐵、銅、鋁、鎳、鉻（chromium）、鉬（molybdenum）及鋅（zinc）等，製造太陽能發電設備便會用到銅及硅（silicon），均會推動相關金屬或原材料的需求，引領價格上升。

全球人口77億 靠農業科技增糧產

參考過往的經驗，Nelson表示，每次全球能源轉型時均曾令能源價格大幅波動，例如1970年代石油價格便曾大幅上升、出現石油危機，令目前第三次轉型更具挑戰的是，全球人口近年已膨脹至77億，是1920年代第二次能源轉型開始時的數倍，人口增加自然對能源需求更大，亦令是次能源轉型的難度增加。

全球77億人口眾多，首要解決吃飯問題。Nelson分析，包括氮（nitrogen）、鉀（potash）及磷（phosphate）等肥料需求在2020至2021年增長逾6%，與此前5年比較屬明顯增長加快；未來的關鍵是提升農業科技，提高每畂農田的耕種效率，才可生產更多糧食，令更多人類免於飢餓。

俄屬資源大國 烏克蘭戰爭礙供應

Nelson又指出，在礦產或精煉層面，俄羅斯在全球多種商品產量均佔相當高比重，例如在鈀（Palladium）便佔四成，而天然氣及石油亦各佔一成多，白金及黃金亦各佔近一成（見圖1）。

Nelson分析，俄烏戰爭2月下旬爆發後，全球來自俄羅斯的商品供應已減少，這不單會推高相關商品價格，更會帶來連鎖效應，舉例說，俄羅斯減少向歐洲部分國家出口天然氣，這些國家便要尋找天然氣替代品，由此推高石油及煤炭價格。

G7若滯脹 石油黃金表現佳

假如商品價格在未來一段時間如Nelson預測繼續上升的話，全球通脹料會維持高企，Nelson亦引述該行所統計2000年至今年3月不同資產回報及七大工業國（G7）經濟數據，指在通脹高企環境下，不論經濟增長高或低，商品往往比股市有更佳表現（見表2）。Nelson亦指出，在「低增長、高通脹」此「滯脹」情境下，石油每季平均回報高達7.9%，在不同資產中表現最佳，緊隨其後的是黃金每季平均3.7%回報。

商品股審慎投資 較上次大牛市健康

其實是次商品價格上升周期，可以說是由2020年3月美國聯儲局重啟量寬（QE）、同年4月紐約期油結算價跌至負值後便開始，至今已逾兩年，不少投資者可能擔心，目前才追入商品及相關股票，會否已屬太遲？

Nelson指出，他在投資全球商品股票有豐富經驗，與相關上市公司管理層亦熟悉，也曾經經歷2003至2007年商品大牛市的周期，而他認為，目前與當時最大的不同是，上市公司管理層十分審慎，更重視業務的可持續發展，不單沒有大幅舉債收購，而且投資新項目前亦三思，重視控制成本、改善回報及現金流，致力提升資產負債表穩健程度，並且希望以派息或回購回饋股東，是作為股東所樂意見到的。

晉達是英國資產管理公司，Nelson本身畢業於牛津大學現代語言系（法文及德文）。在歐洲這個多語言地區進行投資，能夠同時掌握英、法、德三個大國的本土語言非常重要，故Nelson現對歐洲上市公司的情况十分熟悉。

Nelson指出，目前歐洲的主要能源股自由現金流對比股價比率逾15%、派息額加上回購額對比市值比率近10%、企業價值對比除稅息折舊攤銷前盈利比率低於5倍，均遠比MSCI全球指數吸引，可見估值偏低（見圖2）。

Nelson總結，目前全球經濟不明朗因素比較多，而且準確預測某一商品價格亦很困難，因此不論投資歐洲或全球資源股，他均會選擇一些大型企業，它們生產眾多不同商品，收入及盈利表現不會被單一商品價格或個別礦產表現有非常重大的影響。

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[封面故事]