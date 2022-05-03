經濟

眾安許洛聖冀虛銀進2.0時代 推財富管理業務

【明報專訊】虛銀眾安（ZA Bank）行政總裁許洛聖最怕人說「燒錢」兩個字，由首批虛銀牌照批出以來，市場慣常說行業「燒錢」，他常回應說「無意義的才是燒錢，但我們的投入都有回報」。眾安銀行初開業時憑藉高現金回贈、高定存年息、高開戶獎賞，打下50萬名用戶的基礎。許洛聖說，不想再給人只有回贈的印象，虛銀要進入2.0時代，要有全面銀行服務。2021年該行虧損5.82億元，他希望這是最高峰，「往後收入可追上來」。

眾安沒有偏離軌道，去年雖然仍處虧損狀態，但用戶數目達50萬，按年升1倍；淨利息收入按年增逾兩倍至8685萬元，淨服務費及佣金收入按年增長45倍至5200萬元，客戶貸款總額升2.7倍至25億元，存款總額升17%至71億元。存款對銀行而言是負債，貸款才是資產，而該行去年的貸存比率為36%，許洛聖希望與市場水平（七至八成）看齊。

投入獲得回報 非單純燒錢

由客戶數量，以至存款及貸款金額，眾安銀行都是8家虛銀中規模最大的，許洛聖確有分量說這不是「燒錢」。不過去年該行虧損金額按年擴大逾六成，3年下來合共蝕逾11億元，而且同業Mox及livi比眾安蝕得更多，令人不禁擔心虛銀的前景，真的沒有陷入惡性循環嗎？許洛聖說，「所以我們更加要推虛銀2.0，讓用戶看到我們的成長，看到虛銀不止是現金回贈。」他希望，去年的投入已是最高峰，未來收入會慢慢追上來，目前該行仍朝着2024年收支平衡的目標前進。

冀2024年收支平衡

所謂虛銀2.0，包括推出財富管理業務。「服務費及佣金收入可為貸款業務提供資本，所以財富管理這市場，一定要打。」該行目前已有證監會一號牌，但他的目標是覆蓋所有產品，愈多愈好，所以如果客戶有需求，他們會繼續申請牌照，「如果有客戶想交易加密貨幣，我們也考慮」。

近年不少傳統銀行改革其財富管理服務，降低成本吸年輕客戶，同時不少新興券商也是送股、零佣等優惠吸客，虛銀進軍財富管理業務，出路何在？許洛聖說，他們會從銷售基金開始入手，香港儲蓄率高，而且目前基金銷售的客戶體驗未臻完善，眾安有空間去發展。「客戶的煩惱不是資訊不足，而是有太多資訊，不懂如何去運用，我們可以利用科技，改善這一點的體驗。」

明報記者 廖毅然

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