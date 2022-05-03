外媒：中央向科網巨企索1%股權

包括騰訊美團 冀直接影響企業決策

報道引述消息稱，中國互聯網監管機構將於本周與多間科企巨頭進行會談，討論監管行動事宜，意味內地官員承認，現時中國經濟因嚴格的防控措施而愈見不明朗之際，監管行動亦對民企經營造成影響。除了入股科網企業，監管當局亦計劃暫緩實施限制年輕人花在移動應用上時間的新規。

事實上，當局已在抖音及TikTok母企字節跳動、微博（9898）等部分科網企業持有約1%股權。該消息人士指，通過持有小量股權並更多參與公司決策，可以確保科技公司與政府的總體政策保持一致。

此前，有外媒報道，中央將舉行關於內地科網巨頭研討會，向有關企業高管保證，監管機構將不再要求整改或處以意外罰款；其中阿里（9988）、騰訊等行業龍頭均獲邀出席。