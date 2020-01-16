瑞銀李鎮國：今年最多10家SPAC掛牌 首宗De-SPAC有望年內完成 料成發展關鍵

明報記者 葉翠

本港首隻SPAC Aquila（7836）於3月中率先掛牌，據指Vision Deal及香港匯德收購公司亦已通過上市聆訊（見表）。不過，同樣已過聆訊、由瑞銀任保薦人的Vivere Lifesciences日前卻傳出暫停計劃。

待市况回穩 料再加速發展

李鎮國接受本報訪問時表示，在美國加息、俄烏戰爭及內地疫情反覆等一系列不利因素下，現時大市連帶新股市場的處境均較為艱難（見圖），SPAC亦不能倖免受到波及，因此正等待一個較好的「市場窗口」才考慮建簿。不過，他料待市况回穩後，SPAC將再度加速，預計本港全年有15至20宗上市申請，當中不乏集資規模達2億至3億美元（15.7億至23.5億港元）的公司，並透露市場上有數家正進行申請相關的籌備工作。

Aquila掛牌首日跌逾3%，全日亦只得3宗成交，市場反應似乎並不活躍。李鎮國指出，投資者早期並不預期股價有太多升幅，目前談論本港SPAC市場表現仍「言之尚早」，他指市場發展關鍵在於下一階段的De-SPAC（即透過收購業務轉換成一般上市公司過程）工作，因併購後才能反映公司整體價值。

他估計，首宗De-SPAC有望於今年內完成，亦希望有數家公布De-SPAC計劃；倘若完成併購後成交及股價理想，可望吸引更多投資者參與，並帶動更多企業考慮透過SPAC渠道上市。

港美定位不同 商界可雙線參與

此外，對於不少以往在美發起SPAC的「常客」亦加入本地戰圈，包括鄭志剛、何猷龍等商界名人，李鎮國表示，港、美兩地SPAC市場的定位不同，美國市場較聚焦歐美企業，而香港則主打大中華地區的併購機會，認為他們會在兩地同步籌備SPAC上市及併購。他又稱，今年美國SPAC市場無疑有所降溫，不過主要是由於去年處於爆發式增長，接近是2019年及2020年總和的兩倍，預計今年上市宗數會回復至2021年前的水平，而市場焦點會更多的放在De-SPAC表現上。