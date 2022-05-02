曾警惕資本外逃 交銀洪灝疑遭禁言 微博微信齊停用 傳有處分或離職

【明報專訊】再有著名經濟分析師疑遭內地當局封殺，向來「敢言」的交銀國際研究部主管洪灝日前被發現其內地社交媒體帳戶已遭凍結，包括微信及微博，未知哪些言論牽涉在內。內地盛傳洪灝被責令禁言，並予以處分，近期或被安排離職，可能與其3月「上證綜指將跌穿3000點」的預測有關，唱淡中國股市的言論與當時市場風向相左。本報昨日向洪灝查詢，對方僅稱開會後結束對話，其後再無法聯絡。另本報亦曾向交銀國際查詢，惟至截稿前未獲回覆。
洪灝交銀國際未回覆
目前洪灝的微信公眾帳戶「洪灝的中國市場策略」已消失，微信公眾號提示稱，接獲相關投訴，有關帳戶違反《互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定》，所有內容已被屏蔽。有網民指自上周六（4月30日）晚發現該帳戶被停止使用。另外，其擁有逾300萬粉絲的微博帳戶目前亦已無法查看，同樣疑被投訴違反法規和《社區公約》相關規定。
交銀國際網站一直有刊登該行的研究報告，但主要由洪灝負責的「宏觀策略」一欄目前被清空。
據本報的資料庫，洪灝在3月及4月曾連續發布4份有關內地及香港市場的研究報告，內容均主要是看淡（見圖）。3月14日一份名為《三月之亂，夕惕若厲》，重申他對A股的預測，即上證綜指將在3200點至3800點之間徘徊，最壞情况更可能跌穿3000點。而該指數後來在4月底確實一度跌穿3000點，低見2863點。
曾測中上證跌穿3000點
此外，他亦有針對近期中美審計風波發表評論，認為不少中概股終將面臨退市，直言當下估值「低處未算低」，並警惕中國市場出現了自2020年3月疫情爆發以來最大規模的資本外流，市場信心嚴重受挫。至4月1日的報告，他指出中概股的暴跌元兇似乎並不像是當前市場歸咎的美國SEC立法，「而更多的很可能是因為互聯網監管」。
微信最後一帖 感謝粉絲支持
有指一周前已有各種關於洪灝的傳聞，其微信上最後發布的帖子在上周六下午發布，指將把其著作的稿費，稅後全數交由交銀國際作慈善用途。他又提到，昨天正值他在交銀國際工作的10周年，感謝粉絲的支持讓他有機會分享多年來市場分析及預測的心得。