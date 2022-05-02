曾警惕資本外逃 交銀洪灝疑遭禁言 微博微信齊停用 傳有處分或離職

洪灝交銀國際未回覆

目前洪灝的微信公眾帳戶「洪灝的中國市場策略」已消失，微信公眾號提示稱，接獲相關投訴，有關帳戶違反《互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定》，所有內容已被屏蔽。有網民指自上周六（4月30日）晚發現該帳戶被停止使用。另外，其擁有逾300萬粉絲的微博帳戶目前亦已無法查看，同樣疑被投訴違反法規和《社區公約》相關規定。

交銀國際網站一直有刊登該行的研究報告，但主要由洪灝負責的「宏觀策略」一欄目前被清空。

據本報的資料庫，洪灝在3月及4月曾連續發布4份有關內地及香港市場的研究報告，內容均主要是看淡（見圖）。3月14日一份名為《三月之亂，夕惕若厲》，重申他對A股的預測，即上證綜指將在3200點至3800點之間徘徊，最壞情况更可能跌穿3000點。而該指數後來在4月底確實一度跌穿3000點，低見2863點。

曾測中上證跌穿3000點

此外，他亦有針對近期中美審計風波發表評論，認為不少中概股終將面臨退市，直言當下估值「低處未算低」，並警惕中國市場出現了自2020年3月疫情爆發以來最大規模的資本外流，市場信心嚴重受挫。至4月1日的報告，他指出中概股的暴跌元兇似乎並不像是當前市場歸咎的美國SEC立法，「而更多的很可能是因為互聯網監管」。

微信最後一帖 感謝粉絲支持

有指一周前已有各種關於洪灝的傳聞，其微信上最後發布的帖子在上周六下午發布，指將把其著作的稿費，稅後全數交由交銀國際作慈善用途。他又提到，昨天正值他在交銀國際工作的10周年，感謝粉絲的支持讓他有機會分享多年來市場分析及預測的心得。

明報記者