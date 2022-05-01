上海首批白名單 企業復工率逾八成

張宏韜又稱，上海日前推出第二批復產白名單，計有1188家企業，涵蓋集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點領域，企業包括華為、陶氏化學、松下電器、百濟神州（6160）、和黃醫藥（0013）等。

新增返回工作員工逾4萬

張宏韜表示，上海目前已發放超過1萬張復工證，近期全市重點企業新增返回工作員工超過4萬人。上海亦通過辦理車輛通行證，幫助企業打通市內外交通物流，同時與鄰近省市組織跨省工作專班，設立跨省生產物資中轉站，跨省物流暢通正在持續向好。他指上海將以龍頭企業為牽引，帶動產業鏈、供應鏈上下游逐步協同復工。

外媒：蘋果供應商優先復產

此外，《華爾街日報》據復工名單統計，蘋果公司（美：AAPL）的供應商是上海政府重啟生產的優先企業之一，上海有31家復工公司為蘋果供應商，江蘇和浙江分別有79家和7家。

蘋果公司日前在業績預警，本季受疫情相關的供應鏈限制影響，銷售額會造成40億至80億美元的損失，以及內地封城措施也削弱對產品的需求。