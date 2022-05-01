巴郡首季少賺逾53% 受累投資虧損

季內回購32億美元 兩年最少

巴郡在首季回購32億美元的普通股，按季減少回購37億美元，是2020年首季以來回購最少的季度。與此同時，巴郡截至首季末持有現金及短期美國國債為1062.58億美元，較上季減少23%，是自2018年第三季以來最低。

巴菲特：對買股票回到「昏睡」狀態

巴菲特近年認為市場估值過高缺乏收購對象，因此傾向回購，不過巴郡在3月底創歷史新高，或令巴郡難以回購，而且巴郡在上季找到投資目標，包括增持至少64億美元的西方石油（美：OXY）普通股。

巴菲特昨日在股東會表示，巴郡在2月21日至3月15日的3周內，很快地淨購入股票410億美元，不過近期對購買股票回到「昏睡（lethargic）」的狀態。

巴郡首季經營業務淨收入為70.4億美元，按年微增0.31%。期內製造、服務和零售業務錄得30.25億美元淨收入，按年上升4%，鐵路淨收入為13.71億元，按年上升9.59%，公用和能源淨收入按年上升6.69%至7.5億美元，不過保險淨收入急跌93.85%至4700萬美元。