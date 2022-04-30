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經濟
2022年4月30日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
科企監管常態化 恒指急彈逾800點 中外媒體三傳維穩信息 科指跳升一成
政治局會議提出 完善房策保經濟目標
五大行首季純利增5%至7%
中銀首季經營溢利升7% 淨息差收窄
蘋果警告本季供應鏈受礙疫情
爆疫下大家樂半年蝕6120萬
8虛銀去年共蝕逾35億 個別業務漸多元化 3家已錄淨利息收入
首季負資產升至104宗 按季增4倍
平保首季純利較去年同期大減24%
寧德時代首季純利挫逾兩成
泰加未能為6月到期的士保單續保
新華財經入稟追討潘蘇通等1.19億
信行擬AH供股集資最多400億人幣
美核心PCE升5.2% 39年高 傳白宮降華關稅現分歧
歐元區通脹7.5%再破頂
亞馬遜一季蝕296億 7年首見紅
柏瓏I首輪388伙即日售罄 套35億 即晚加推168伙 本月一手成交破千宗超首季
CCL升破180點大關 八大指數齊升8個多月首見
上季私宅潛在供應高見近10萬伙
華懋中標東涌地 最低入標價每呎50元
財團6600萬再掃油麻地舊樓
陸振球：勿小覷強美元對港股樓殺傷力
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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科企監管常態化 恒指急彈逾800點 中外媒體三傳維穩信息 科指跳升一成
政治局會議提出 完善房策保經濟目標
五大行首季純利增5%至7%
中銀首季經營溢利升7% 淨息差收窄
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8虛銀去年共蝕逾35億 個別業務漸多元化 3家已錄淨利息收入
首季負資產升至104宗 按季增4倍
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寧德時代首季純利挫逾兩成
泰加未能為6月到期的士保單續保
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