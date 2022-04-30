歐元區通脹7.5%再破頂

首季GDP增長放緩至0.2%

隨着俄羅斯停止向波蘭及保加利亞供氣，歐洲能源問題可能持續。數據顯示，歐元區4月的能源價格按年升38%，較3月的44.4%升幅有所回落。歐洲央行預期，歐元區通脹接近見頂。不過剔除能源及食品價格的歐元區核心通脹率，在4月按年升至3.5%，較3月高出0.6個百分點。

歐元區最大經濟體德國，第一季GDP按季增長0.2%，從第四季的收縮0.3%反彈，避過技術衰退。不過金融研究公司Gavekal的分析指出，如果俄羅斯也削減對德國的天然氣供應，對經濟的影響將是災難。

至於歐元區第二大經濟體法國，首季GDP按季沿地踏步，反映能源價格飈升等因素，影響法國消費者支出。經濟師原預期法國上季GDP按季增長0.3%。凱投宏觀（Capital Economics）的分析指出，儘管歐元區首季GDP仍增長，但俄烏危機及能源價格飈升對家庭實際收入及消費者信心造成的影響加劇，歐元區次季GDP可能收縮。雖然英倫銀行接連加息3次，但英國樓價升勢持續。根據全英房屋抵押貸款協會（NBS）數據，英國4月住宅樓價按年升12.1%，平均價格達到破紀錄的267,620鎊（約264萬港元）。不過NBS預期，通脹飈升將令樓價升勢放緩。

（綜合報道）

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