美核心PCE升5.2% 39年高 傳白宮降華關稅現分歧

【明報專訊】聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，在3月按年升5.2%，雖較2月下修至5.3%的升幅輕微回落，但仍維持在接近39年高位，鞏固了聯儲局5月加息半厘的部署。美國新聞網站Axios引述知情人士稱，面對通脹高企，美國拜登政府的官員正商討應否及如何降低前總統特朗普對中國實施的一些關稅，以緩和當前的通脹壓力。不過消息稱，拜登團隊為關稅問題陷入分歧。
通脹持續高企，加上部分科技巨企的業績遜預期，拖累美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾400點，標普500指數及納指跌2%。蘋果公司（美：AAPL）警告，中國的疫情封鎖措施可能拖累當前財季的銷售（相關新聞刊B1），股價早段跌1%。市場憂慮俄羅斯原油供應受阻，國際油價昨晚升逾1%。
受俄烏危機影響，能源價格高企。美國3月整體的個人消費支出（PCE）物價指數繼續攀升，按年升幅達6.6%，較2月下修至6.3%的升幅顯著加快，是1982年1月以來最大的升幅。
鷹派堅持向華施壓 耶倫唱反調
美國3月個人收入按月升0.5%，較2月的升幅放慢0.2個百分點。不過經通脹調整，3月的個人收入實際按月跌0.4%。通脹高企之際，美國3月個人支出繼續增長，按月升幅達1.1%，較2月的0.6%升幅有所加快。
Axios指出，由於美國政府在降低消費者價格方面可推出的措施有限，若物價遲遲尚未顯著回落，可能令拜登所屬的民主黨在11月中期選面臨挫敗。拜登團隊正研究將部分來自中國的貨品，排除在「301條款」關稅措施以外，但拜登團隊不希望白白解除對中國的一些關稅，而沒有從中方討回好處。
消息稱，美國國家安全委員會（NSC）的鷹派成員，希望繼續對中國施壓，與財長耶倫等財金官員就關稅問題意見分歧。耶倫此前曾表示，降低一些關稅值得考慮。不過美國貿易代表辦公室正考慮一項潛在的301調查，可能會導致新的關稅，官員至今尚未聯合制定統一的計劃。白宮方面則強調，須確保當前的「301條款」關稅，與美國的經濟和貿易優先事項一致。
馬斯克減持Tesla套現663億
此外，美國證交會（SEC）的申報文件顯示，正收購推特（Twitter）（美：TWTR）的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克，減持約960萬股特斯拉股票，套現85億美元（約663億港元）。馬斯克周四在Twitter發文稱，「今天過後沒有進一步出售Tesla股份的計劃」。該股昨早段升4.5%。彭博引述知情人士稱，當馬斯克為收購尋求融資時，曾向銀行家稱將聚焦Twitter的利潤，並提削減成本和裁員，Twitter股價早段升1%。
英特爾上季銷售跌7%
半導體巨頭英特爾（美：INTC）公布，由於個人電腦採購放緩，個人電腦晶片部門的銷售額下降，上季整體銷售額按年跌近7%至183.5億美元，遜於預期，股價早段跌5%。