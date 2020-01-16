美核心PCE升5.2% 39年高 傳白宮降華關稅現分歧

通脹持續高企，加上部分科技巨企的業績遜預期，拖累美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾400點，標普500指數及納指跌2%。蘋果公司（美：AAPL）警告，中國的疫情封鎖措施可能拖累當前財季的銷售（相關新聞刊B1），股價早段跌1%。市場憂慮俄羅斯原油供應受阻，國際油價昨晚升逾1%。

受俄烏危機影響，能源價格高企。美國3月整體的個人消費支出（PCE）物價指數繼續攀升，按年升幅達6.6%，較2月下修至6.3%的升幅顯著加快，是1982年1月以來最大的升幅。

鷹派堅持向華施壓 耶倫唱反調

美國3月個人收入按月升0.5%，較2月的升幅放慢0.2個百分點。不過經通脹調整，3月的個人收入實際按月跌0.4%。通脹高企之際，美國3月個人支出繼續增長，按月升幅達1.1%，較2月的0.6%升幅有所加快。

Axios指出，由於美國政府在降低消費者價格方面可推出的措施有限，若物價遲遲尚未顯著回落，可能令拜登所屬的民主黨在11月中期選面臨挫敗。拜登團隊正研究將部分來自中國的貨品，排除在「301條款」關稅措施以外，但拜登團隊不希望白白解除對中國的一些關稅，而沒有從中方討回好處。

消息稱，美國國家安全委員會（NSC）的鷹派成員，希望繼續對中國施壓，與財長耶倫等財金官員就關稅問題意見分歧。耶倫此前曾表示，降低一些關稅值得考慮。不過美國貿易代表辦公室正考慮一項潛在的301調查，可能會導致新的關稅，官員至今尚未聯合制定統一的計劃。白宮方面則強調，須確保當前的「301條款」關稅，與美國的經濟和貿易優先事項一致。

馬斯克減持Tesla套現663億

此外，美國證交會（SEC）的申報文件顯示，正收購推特（Twitter）（美：TWTR）的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克，減持約960萬股特斯拉股票，套現85億美元（約663億港元）。馬斯克周四在Twitter發文稱，「今天過後沒有進一步出售Tesla股份的計劃」。該股昨早段升4.5%。彭博引述知情人士稱，當馬斯克為收購尋求融資時，曾向銀行家稱將聚焦Twitter的利潤，並提削減成本和裁員，Twitter股價早段升1%。

英特爾上季銷售跌7%

半導體巨頭英特爾（美：INTC）公布，由於個人電腦採購放緩，個人電腦晶片部門的銷售額下降，上季整體銷售額按年跌近7%至183.5億美元，遜於預期，股價早段跌5%。

（綜合報道）

[國際金融]