平保首季純利較去年同期大減24%

壽險及健康險新業務價值跌逾33%

平保昨日績前收報51.4港元，升2.9%。期內股東應佔營運利潤升10%至430.5億元，其中壽險及健康險增近15%至290.5億元，但財產及保險業務大跌41%至30億元。客戶方面，平保個人客戶較今年初增長0.7%至2.23億人，互聯網用戶亦錄1.6%增長至6.57億人，團體業務綜合金融保費規模達48.12億元，按年增長9.4%。

平保表示，礙於內地局部疫情時有發生，經濟復蘇備受壓力，消費和投資恢復遲緩，預計公司業務增長在短期內面臨一定挑戰。

未來將加快數碼轉型

不過，長期而言，公司業務發展蘊藏着新的機遇，包括居民健康意識、醫療管理及養老服務需求逐步提升，對保險、健康管理等方面的消費需求持續釋放，擴闊公司金融保險、醫療健康業務發展空間，以及在科技進步與政策支持下，數碼轉型需求日益旺盛，料公司加快在金融、醫療等領域模式創新，賦能業務增長。