首季負資產升至104宗 按季增4倍

中原按揭：仍屬低水平

首季負資產住宅按揭宗數是2020年第四季以來最多，且此前連跌4季後已連續回升兩季。金管局表示，負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。王美鳳表示，本港進入第二季，第五波疫情緩和下，社交距離措施放寬，積壓置業需求隨即釋放，帶動樓市交投明顯反彈，樓價已見止跌回升，料可重拾升軌，預料未來負資產數字將回落。

此外，美國進入加息周期，市場關注本港樓宇按揭息率。

銀公：樓按暫未有加息壓力

香港銀行公會主席禤惠儀昨表示，目前資金成本仍處於低水平， 加上銀行結餘充裕，暫未見樓宇按揭有很大的加息壓力。她指出， 香港銀行何時調高按揭息率，除取決於外在因素外，亦包括個別銀行因素，如市場資金風投、成本及銀行自身資金結構等。

談及港息影響方面，禤惠儀稱，在聯繫匯率制度下，港息將跟隨美息上升，惟現時本港銀行體系結餘相當充裕，有逾3000億元，故港息出現滯後。她續稱，若港美息差進一步擴大，令港元資金流出，港匯觸發弱方兌換保證，在金管局入市干預後，港息便會上升。她認為，這是加息周期內可預視結果，但難料觸發弱方兌換保證的時機。