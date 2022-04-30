爆疫下大家樂半年蝕6120萬

大家樂昨日股價逆市跌近1.3%。翻查資料，截至去年9月底止，集團上半年度賺約8120萬元；換言之，集團在去年10月至今年3月期間勁蝕約6120萬元。

集團指去年度香港及內地業務和盈利在首3個財季均錄得顯著復蘇，惟本港在最後一季爆發第五波疫情，對集團營運及業務帶來嚴重影響，包括港府實施堂食限制，加上門店因員工染疫而間歇停業，導致集團今年2及3月錄得重大累計門店營業天數及銷售損失。

2021/22財年政府資助削八成

除了疫情影響，大家樂於2020/21財年亦是保就業計劃受惠「大戶」，獲得政府疫情寬免及資助合共近6.39億元；反觀2021/22財年僅收取有關資助額約1.28億元，按年大減近八成。事實上，據政府數據，集團去年（即2021年內）於兩期政府保就業計劃中，共獲得4.63億元資助，屬首五大資助大戶（見表）。