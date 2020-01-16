西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍

深水埗舖7080萬易手 逾2年賺1380萬

另同位於民生區的深水埗福榮街81至87號地下及部分閣樓，總面積約3630方呎，獲買家以約7080萬元易手，呎價約1.95萬元。原業主2019年12月以5700萬元購入，持貨2年多，帳面獲利1380萬元，物業其間升值約24%。

時興隆家族2400萬購通菜街舖

此外，有老牌家族趁疫情緩和購入商舖，資料顯示，太子通菜街212號地舖，面積約1000方呎，上月以2400萬元易手，呎價約2.4萬元，買家以天峰亞太投資有限公司（SKY HILL ASIA INVESTMENT LIMITED）作登記，公司董事包括張漢貞、張文慧、張文耀，為本地著名零食品牌時興隆的家族成員。

資料顯示，上址原業主2007年1108萬元購入該舖，持貨約15年，帳面獲利1292萬元或逾1.1倍。時興隆旗下零食，不少都是香港零食界經典，如金龜嘜萬里望花生及金龜嘜魷魚絲等，一向是該集團的熱賣產品。