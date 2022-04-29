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黃清瑤 海外置業錦囊

投資策略

疫情退 迪拜首季樓價飈

【明報專訊】疫情漸漸退卻，環球多國進一步放寬社交距離及解除口罩令，生活逐步回復正常。然而各國樓市走勢卻大相逕庭，當中迪拜在疫情期間流失大量人口，令樓價急跌。但當地疫情已受控，外派人員重返當地，同時低殘樓價亦吸引海外投資者垂青，令今年第一季樓價及成交量均大幅飈升。有研究機構預期升勢仍未見頂，料投資當地物業仍有可觀的獲利空間。

近期迪拜樓市升勢強勁，根據迪拜房地產公司Betterhomes最新研究報告顯示，今年第一季當地錄得17,896宗物業成交，創下有紀錄以來新高。報告指出，在疫情高峰期，迪拜人口流失8%，不過疫情回穩後，今年首3個月人口急增18%至350萬。不少外籍人重返當地是推升樓價的原因，他們對中高級住宅需求較大，並推動當地租賃市場。隨着邊境重開及社交距離開寬，加上低息環境，令海外投資亦再度回歸迪拜市場。

當中聯排別墅（townhouse）在第一季度有強勁升勢，除部分買家用作投資外，疫情長遠亦改變人們生活和工作方式，當地不少人在疫情後繼續在家工作，因此渴求更大的居住空間，首季聯排別墅銷量大升1.25倍。發展商亦留意到市場趨勢變化，加速發展相關房產類型。從第一季數據可見，當地樓花銷售增加超過2倍。

疫後續在家工作 需更大居住空間 首季聯排別墅銷量升1.25倍

此外，獨立別墅（Villa）價格較去年同期也升約1倍，銷售量則按年升56%。事實上，獨立別墅在市場供應相當有限，因此往往很快售出。由於別墅價格往往較高，並非大眾能承擔，普遍傾向買入公寓，今年第一季公寓銷售量就按年增加77%，當中海景公寓最吸引投資者或自住買家。

對於投資者而言，目前迪拜物業用於出租或賺取樓市升幅亦相當值博，數據顯示，公寓租金按季上升33%，聯排別墅租金上漲25%，獨立別墅租金上升64%，報告預期更多新居民遷入迪拜，將會令市場上優質租盤短缺，優質社區盤源租金亦會增加，因此對投資者相當有利。

外國人可購永久產權物業 不設稅項

在迪拜置業的最大優勢，是外國人在當地買樓不需要繳交任何稅項，不設房地產稅、出租稅、房產遺產稅等，而且可以在迪拜任何城市購買永久產權的物業，也沒有社保或任何徵稅要求。如果有意在當地買樓，需在銀行開設戶口，要本人親身前往銀行，並攜同護照正副本、入境證明、過去半年薪金證明、任職企業的職員證副本，以及原居地水電帳單。

事實上，迪拜物業並不昂貴，從樓盤網站可見，位於索巴哈特蘭（Sobha Hartland）的一個面積達893平方呎的2房2廁公寓，售價為135萬迪拉姆（約288.4萬港元），即平均呎價約3230港元。至於獨立別墅售價則較昂貴，一個位於朱美拉棕櫚島面積達8812平方呎、含5房6廁的別墅，售價為4500萬迪拉姆（約9615萬港元），平均呎價約10,911港元。

2房公寓售288萬起

如要在當地置業，必須準備至少6個月至1年的工作收入證明，若是自僱者，須具備兩年經營收入證明。當地按揭貸款成數則視乎申請人每月收入而定，一般按揭還款上限為每月收入的50%，而還款年期一般為25年，申請人必須在70歲前償還所有貸款。舉例說，申請人月入為4萬港元，每月還款上限為2萬港元，25年的總貸款額為600萬港元。

根據當地銀行網頁顯示，現時當地貸款息率2.39至3.49厘不等，要求貸款人月入至少有1.5萬迪拉姆（約3.2萬港元）。另要留意，外籍人士在當地置業時，物業價值不高於500萬元迪拉姆，必須繳付25%首期；若物業用於出租，首期則高達40%至50%。其他雜費開支方面，買方須向地產經紀繳付樓價2%作為佣金，及以2%予當地市政局作為轉讓費。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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