Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年4月29日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
日圓曾跌穿6算 央行堅持不干預 稱價格影響僅短期 分析憂錯判通脹
跌勢料未止 恐拖累其他亞洲貨幣
金管局料港元今輪更多觸弱方保證
內地物流受阻 港3月出口跌8.9%
Archegos創辦人Bill Hwang可囚380年
中海油特別息連末期息派1.18元
渣打季績勝預期 料今年收入超目標 港以外地區業務帶動 淨息差疫後最高
港首季財富管理經營收入 按年跌17%
港交所擬增恒指國指期貨合約月份
投資者追落後藍籌 恒指升329點
ETF受市場歡迎 港大研究：或影響上市公司管治
北京允無人自駕 百度「蘿蔔快跑」獲批
友邦首季新業務價值 跌18%至8.53億美元
開店平台：港網購佔比料續升 O2O成大趨勢 商戶去年增近兩倍
投資收益下跌 人保財險首季純利齊倒退
美國首季GDP意外跌1.4% 分析料貿易逆差拖累 本地消費保持向上
上季用戶重拾增長 Meta股價大升17%
Twitter首季用戶增長勝預期
張兆聰：俄延長化肥出口禁令 心連心可博
葉創成：全家總動員認購綠債
植耀輝：展望「對辦」 微軟續持有
技術取勝：旺旺反彈受制7.4元阻力
盧駿匡：恒指匯控俱超賣 有條件反彈
數碼通助停課不停學 5G家居寬頻年費1600元
麥紹棠「分身家」疑雲？ 7600萬中建股份贈長子
劉思明：港股開始跑贏A股 基建電力股強勢
周顯：私銀有特別經營模式
譚新強：馬克龍連任對國際局勢啟示
湯文亮：移民英國如受阻 或變移民盧旺達
疫情退 迪拜首季樓價飈
買樓投資 可移居迪拜
柏瓏I一周收1.35萬票 超額33倍 今年以來「票王」 今首輪賣388伙
MONACO MARINE昨次輪沽30伙 一周累沽265伙
新地屯門NOVO LAND 1A期最快6月推
將軍澳本月二手逼300宗 9個月最旺
西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍
仲量聯行：首季甲廈淨吸納量近百萬呎
劉思明：港股開始跑贏A股 基建電力股強勢
【明報專訊】港股繼續跟隨內地A股震盪，並預計短期仍然受A股左右。不過，港股整體表現比較A股強，並有部分行業尤其強勢，如基建、電力股。
上 / 下一篇新聞
日圓曾跌穿6算 央行堅持不干預 稱價格影響僅短期 分析憂錯判通脹
跌勢料未止 恐拖累其他亞洲貨幣
金管局料港元今輪更多觸弱方保證
內地物流受阻 港3月出口跌8.9%
Archegos創辦人Bill Hwang可囚380年
中海油特別息連末期息派1.18元
渣打季績勝預期 料今年收入超目標 港以外地區業務帶動 淨息差疫後最高
港首季財富管理經營收入 按年跌17%
港交所擬增恒指國指期貨合約月份
投資者追落後藍籌 恒指升329點
ETF受市場歡迎 港大研究：或影響上市公司管治
北京允無人自駕 百度「蘿蔔快跑」獲批
友邦首季新業務價值 跌18%至8.53億美元
開店平台：港網購佔比料續升 O2O成大趨勢 商戶去年增近兩倍
投資收益下跌 人保財險首季純利齊倒退
美國首季GDP意外跌1.4% 分析料貿易逆差拖累 本地消費保持向上
上季用戶重拾增長 Meta股價大升17%
Twitter首季用戶增長勝預期
張兆聰：俄延長化肥出口禁令 心連心可博
葉創成：全家總動員認購綠債
植耀輝：展望「對辦」 微軟續持有
技術取勝：旺旺反彈受制7.4元阻力
盧駿匡：恒指匯控俱超賣 有條件反彈
數碼通助停課不停學 5G家居寬頻年費1600元
麥紹棠「分身家」疑雲？ 7600萬中建股份贈長子
劉思明：港股開始跑贏A股 基建電力股強勢
周顯：私銀有特別經營模式
譚新強：馬克龍連任對國際局勢啟示
湯文亮：移民英國如受阻 或變移民盧旺達
疫情退 迪拜首季樓價飈
買樓投資 可移居迪拜
柏瓏I一周收1.35萬票 超額33倍 今年以來「票王」 今首輪賣388伙
MONACO MARINE昨次輪沽30伙 一周累沽265伙
新地屯門NOVO LAND 1A期最快6月推
將軍澳本月二手逼300宗 9個月最旺
西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍
仲量聯行：首季甲廈淨吸納量近百萬呎
日圓曾跌穿6算 央行堅持不干預 稱價格影響僅短期 分析憂錯判通脹
跌勢料未止 恐拖累其他亞洲貨幣
金管局料港元今輪更多觸弱方保證
內地物流受阻 港3月出口跌8.9%
Archegos創辦人Bill Hwang可囚380年
中海油特別息連末期息派1.18元
渣打季績勝預期 料今年收入超目標 港以外地區業務帶動 淨息差疫後最高
港首季財富管理經營收入 按年跌17%
港交所擬增恒指國指期貨合約月份
投資者追落後藍籌 恒指升329點
ETF受市場歡迎 港大研究：或影響上市公司管治
北京允無人自駕 百度「蘿蔔快跑」獲批
友邦首季新業務價值 跌18%至8.53億美元
開店平台：港網購佔比料續升 O2O成大趨勢 商戶去年增近兩倍
投資收益下跌 人保財險首季純利齊倒退
美國首季GDP意外跌1.4% 分析料貿易逆差拖累 本地消費保持向上
上季用戶重拾增長 Meta股價大升17%
Twitter首季用戶增長勝預期
張兆聰：俄延長化肥出口禁令 心連心可博
葉創成：全家總動員認購綠債
植耀輝：展望「對辦」 微軟續持有
技術取勝：旺旺反彈受制7.4元阻力
盧駿匡：恒指匯控俱超賣 有條件反彈
數碼通助停課不停學 5G家居寬頻年費1600元
麥紹棠「分身家」疑雲？ 7600萬中建股份贈長子
周顯：私銀有特別經營模式
譚新強：馬克龍連任對國際局勢啟示
湯文亮：移民英國如受阻 或變移民盧旺達
疫情退 迪拜首季樓價飈
買樓投資 可移居迪拜
柏瓏I一周收1.35萬票 超額33倍 今年以來「票王」 今首輪賣388伙
MONACO MARINE昨次輪沽30伙 一周累沽265伙
新地屯門NOVO LAND 1A期最快6月推
將軍澳本月二手逼300宗 9個月最旺
西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍
仲量聯行：首季甲廈淨吸納量近百萬呎
prev
next