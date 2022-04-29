葉創成：全家總動員認購綠債

下周五下午2時截止認購

是次港府發行的綠債，每手1萬元，預定發行日為下月18日，為期3年，下月19日掛牌，派息與iBond一樣跟本港通脹掛鈎，而保底息率為2.5厘，較第8批iBond的2厘高0.5厘，發行額最多200億元，認購期至下周五（5月6日）下午2時。

至於綠債與iBond最大的不同是，港府指定集資用途將會用於環保或可持續發展的項目，例如可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。

參考去年iBond 料最多獲3手

由於是次綠債的發行額上限與去年6月第8批iBond同樣為200億元，參考第8批iBond當時有破紀錄的近71萬人認購，認購金額近540億元，在循環方式分配下，認購2手或以下者均獲悉數分派，認購3手或以上者則普遍獲分派3手，即3萬元。筆者認為，上述分配情况可作為於是次綠債的參考，即每人最多料獲分派3手，故筆者也只會認購3手，同時會發動全家總動員各認購3手。

第一批iBond於2011年7月上市，至今有8批iBond掛牌，筆者大部分均有認購，而且均長揸3年至到期，作為投資組合中的低風險配置。不過，由於iBond可像港股般在港交所掛牌買賣，而過去iBond掛牌首日由開市價至收市價均高於發行價，也有不少認購者即日沽出獲利，筆者預料是次綠債也有類似短炒賺快錢的機會，讀者可因應本身的情况採取不同策略。

錦江資本私有化 逾99%票數通過

另外，筆者4月8日在本欄提及所持有的錦江資本（2006），即使筆者已授權在本周二舉行的股東特別大會上就私有化方案投反對票，惟該方案仍以逾99%有效票數獲通過，看來與筆者一樣持逆向投資理念者僅屬少數。

雖然筆者仍然深信錦江資本真實價值遠高於私有化價格3.1元，但也無奈接受私有化的結果，擬把套現所得用來物色其他港股投資機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 創富倉]