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Twitter首季用戶增長勝預期

【明報專訊】剛與特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克達成收購交易協議的推特（Twitter）（美：TWTR），今年第一季用戶增長勝預期；第一季可貨幣化每日活躍用戶 （mDAUs）按年增長16%，至2.29億，高於分析師預期的2.26億。

美國的mDAUs按年增長6.4%至3960萬，國際mDAUs按年增長18.1%至1.894億。Twitter上季收入按年增16%至12億美元，略低於分析師預期。上季每股盈利61美仙，惟這包括出售移動廣告平台MoPub的收益。Twitter股價早段跌1%。這可能是Twitter被馬斯克私有化前，作為上市公司最後的業績報告。有分析師曾預測Twitter上季表現可能較差，並趕於業績公布前賣盤。

馬斯克稱收購可樂 加回可卡因

馬斯克與Twitter達成收購協議後便在該平台發帖，打趣說要收購可口可樂公司（美：KO），然後會把可樂原有配方的可卡因加回去。根據資料，可卡因1885年在美國是合法藥物，當時藥劑師彭伯頓（John Pemberton） 首次從古柯葉得來的可卡因提取物，製成這種「補腦」飲品出售。根據《紐約時報》的資料，該飲品的可卡因成份已在1900年代剔除。不過以馬斯克約2530億美元的身家，並不足以收購市值2830億美元的可口可樂公司。

（綜合報道）

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