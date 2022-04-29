上季用戶重拾增長 Meta股價大升17%

收入增7% 上市以來最慢

Meta表示，首季收入按年增長6.6%至279億美元，若不是俄烏危機爆發，收入可能更高。不過這收入增幅已是其上市10年來的最低水平。上季利潤按年跌兩成至74.7億美元，每股盈利2.72美元，高於分析師預期，儘管這部分由於上季價值逾90億美元的股票回購。投資者此前憂慮Meta的用戶及廣告增長失去動力，令其股價今年以來曾跌近五成。

為應對來自TikTok的競爭，Meta將增加利用人工智能向用戶推送內容，而不是讓親友的帖子成為動態消息的主要內容，這意味其運作方式將更接近TikTok的影片推送產品For You。

為抗衡TikTok，Meta推出類似於TikTok的短視頻產品Reels。Meta稱，Reels已佔據用戶花在Instagram（IG）的兩成時間以上，但要從Reels獲取顯著收入是多年以後的事。

此外，蘋果限制iPhone的數據收集也妨礙Meta向用戶投放定向廣告的能力，促使FB向元宇宙領域發展。開發虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術的Reality Labs成Meta的發展重點。

元宇宙部門虧損較預期少

fb、IG和WhatsApp等主要軟件為Meta貢獻了上季收入的97.5%，餘下收入來自Reality Labs。該業務首季收入6.95億美元，高於分析師預期。由於Meta加大在元宇宙領域的投資，該部門虧損接近30億美元，不過少於分析師此前預期的36億美元虧損。

Meta行政總裁朱克伯格重申Reality Labs需多年時間才能為Meta帶來有意義的貢獻。他又預告，計劃今年稍後推出新的VR頭戴裝置，代號為Project Cambria。這款新產品將用於工作目的，取代筆記本電腦。

（綜合報道）

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